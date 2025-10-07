https://1prime.ru/20251007/ssha-863259338.html
В США сократят число авиарейсов из-за нехватки диспетчеров
В США сократят число авиарейсов из-за нехватки диспетчеров - 07.10.2025, ПРАЙМ
В США сократят число авиарейсов из-за нехватки диспетчеров
Американские власти будут вынуждены сократить число воздушных рейсов, чтобы поддерживать безопасность авиапространства на фоне нехватки авиадиспетчеров,... | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T20:05+0300
2025-10-07T20:05+0300
2025-10-07T20:05+0300
ВАШИНГТОН, 7 окт - ПРАЙМ. Американские власти будут вынуждены сократить число воздушных рейсов, чтобы поддерживать безопасность авиапространства на фоне нехватки авиадиспетчеров, вызванной шатдауном, заявил министр транспорта США Шон Даффи. "Я хочу, чтобы люди, путешествуя, добирались туда, куда им нужно. Поэтому, если у нас не хватает диспетчеров, мы позаботимся о том, чтобы воздушное пространство оставалось безопасным. Для этого мы будем замедлять воздушное движение", - сказал Даффи в интервью Fox News. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это нередкая ситуация. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
сша
В США сократят число авиарейсов из-за нехватки диспетчеров
Даффи: США сократят число авиарейсов из-за нехватки диспетчеров