В США тысячи рейсов задержали из-за нехватки авиадиспетчеров - 07.10.2025
В США тысячи рейсов задержали из-за нехватки авиадиспетчеров
В США тысячи рейсов задержали из-за нехватки авиадиспетчеров - 07.10.2025, ПРАЙМ
В США тысячи рейсов задержали из-за нехватки авиадиспетчеров
Тысячи случаев задержек и отмены рейсов в некоторых аэропортах США произошли из-за нехватки авиадиспетчеров на фоне шатдауна, сообщает телеканал CBS со ссылкой... | 07.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Тысячи случаев задержек и отмены рейсов в некоторых аэропортах США произошли из-за нехватки авиадиспетчеров на фоне шатдауна, сообщает телеканал CBS со ссылкой на данные Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и сервиса FlightAware. "Аэропорты в таких городах США как Денвер, Ньюарк, Нью-Джерси и Бербанк в штате Калифорния, в понедельник столкнулись с задержками рейсов из-за нехватки авиадиспетчеров", - говорится на сайте телеканала. Телеканал приводит данные сервиса FlightAware, согласно которым в понедельник в США было задержано почти шесть тысяч рейсов. CBS подчеркивает, что в последние дни из-за низкого уровня укомплектованности персоналом было отменено или задержано больше рейсов, чем с лета 2022 года, когда произошел резкий рост авиаперелетов после отмены ограничений из-за пандемии COVID-19. Отмечается, что нехватка сотрудников произошла на фоне приостановки работы американского правительства. При этом национальная ассоциация авиадиспетчеров (NATCA) поручила своим членам продолжать работу, несмотря на шатдаун. Поскольку авиадиспетчеры классифицируются как работники жизненно важных служб, ожидается, что они получат задолженность по заработной плате после окончания шатдауна. Ранее министр транспорта США Шон Даффи сообщил, что американские власти будут вынуждены сократить число воздушных рейсов, чтобы поддерживать безопасность авиапространства на фоне нехватки авиадиспетчеров. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
В США тысячи рейсов задержали из-за нехватки авиадиспетчеров

СBS: в США тысячи рейсов задержали из-за нехватки авиадиспетчеров

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Тысячи случаев задержек и отмены рейсов в некоторых аэропортах США произошли из-за нехватки авиадиспетчеров на фоне шатдауна, сообщает телеканал CBS со ссылкой на данные Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и сервиса FlightAware.
"Аэропорты в таких городах США как Денвер, Ньюарк, Нью-Джерси и Бербанк в штате Калифорния, в понедельник столкнулись с задержками рейсов из-за нехватки авиадиспетчеров", - говорится на сайте телеканала.
Телеканал приводит данные сервиса FlightAware, согласно которым в понедельник в США было задержано почти шесть тысяч рейсов. CBS подчеркивает, что в последние дни из-за низкого уровня укомплектованности персоналом было отменено или задержано больше рейсов, чем с лета 2022 года, когда произошел резкий рост авиаперелетов после отмены ограничений из-за пандемии COVID-19.
Отмечается, что нехватка сотрудников произошла на фоне приостановки работы американского правительства. При этом национальная ассоциация авиадиспетчеров (NATCA) поручила своим членам продолжать работу, несмотря на шатдаун. Поскольку авиадиспетчеры классифицируются как работники жизненно важных служб, ожидается, что они получат задолженность по заработной плате после окончания шатдауна.
Ранее министр транспорта США Шон Даффи сообщил, что американские власти будут вынуждены сократить число воздушных рейсов, чтобы поддерживать безопасность авиапространства на фоне нехватки авиадиспетчеров.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Заголовок открываемого материала