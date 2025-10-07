Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Турция предложила США урегулировать иск против Halkbank, пишет Reuters - 07.10.2025, ПРАЙМ
Турция предложила США урегулировать иск против Halkbank, пишет Reuters
2025-10-07T20:54+0300
2025-10-07T20:54+0300
АНКАРА, 7 окт – ПРАЙМ. Турция предложила Соединённым Штатам Америки урегулировать судебный иск против государственного банка Halkbank на сумму порядка 100 миллионов долларов в ходе встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме 25 сентября, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с переговорами. Halkbank обвиняется американскими властями в нарушении санкционного режима против Ирана и отмывании средств. Верховный суд США в 2023 году разрешил продолжение уголовного разбирательства, несмотря на попытки банка добиться прекращения дела, ссылаясь на дипломатический иммунитет. "Турецкие чиновники предложили урегулировать судебный иск США против государственного банка Halkbank на сумму около 100 миллионов долларов во время встречи президента Дональда Трампа и президента Турции Тайипа Эрдогана в Белом доме в прошлом месяце, сообщили Рейтер два источника. Обсуждавшееся предложение предусматривало возможность финансового урегулирования без признания вины со стороны Halkbank — этот пункт, по словам источников, является принципиальным для Анкары. Офис президента Турции и Белый дом отказались от комментариев относительно переговоров. Представители Halkbank, четвёртого по объёму активов кредитора страны, также не предоставили официальных заявлений", - говорится в сообщении. В понедельник Верховный суд США отказался рассмотреть последнюю апелляцию Halkbank, поддержав решение суда низшей инстанции о продолжении уголовного дела, возбужденного правительством США. "Это решение привело к падению акций Halkbank на 10% и, если не будет достигнуто урегулирование, открывает путь к возможному судебному разбирательству, хотя банк заявил, что предпринимаются усилия для достижения решения", - уточнил Рейтер. Президент Турции ранее называл обвинения против Halkbank "незаконными" и "уродливыми".
финансы, мировая экономика, турция, сша, иран, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп, верховный суд
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Флаг Турции. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
АНКАРА, 7 окт – ПРАЙМ. Турция предложила Соединённым Штатам Америки урегулировать судебный иск против государственного банка Halkbank на сумму порядка 100 миллионов долларов в ходе встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме 25 сентября, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.
Halkbank обвиняется американскими властями в нарушении санкционного режима против Ирана и отмывании средств. Верховный суд США в 2023 году разрешил продолжение уголовного разбирательства, несмотря на попытки банка добиться прекращения дела, ссылаясь на дипломатический иммунитет.
"Турецкие чиновники предложили урегулировать судебный иск США против государственного банка Halkbank на сумму около 100 миллионов долларов во время встречи президента Дональда Трампа и президента Турции Тайипа Эрдогана в Белом доме в прошлом месяце, сообщили Рейтер два источника. Обсуждавшееся предложение предусматривало возможность финансового урегулирования без признания вины со стороны Halkbank — этот пункт, по словам источников, является принципиальным для Анкары. Офис президента Турции и Белый дом отказались от комментариев относительно переговоров. Представители Halkbank, четвёртого по объёму активов кредитора страны, также не предоставили официальных заявлений", - говорится в сообщении.
В понедельник Верховный суд США отказался рассмотреть последнюю апелляцию Halkbank, поддержав решение суда низшей инстанции о продолжении уголовного дела, возбужденного правительством США.
"Это решение привело к падению акций Halkbank на 10% и, если не будет достигнуто урегулирование, открывает путь к возможному судебному разбирательству, хотя банк заявил, что предпринимаются усилия для достижения решения", - уточнил Рейтер.
Президент Турции ранее называл обвинения против Halkbank "незаконными" и "уродливыми".
