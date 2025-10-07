https://1prime.ru/20251007/ssha-863264541.html

В США рассказали о миллионных переводах Зеленского в саудовский банк

В США рассказали о миллионных переводах Зеленского в саудовский банк - 07.10.2025, ПРАЙМ

В США рассказали о миллионных переводах Зеленского в саудовский банк

Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила, что Владимир Зеленский каждый месяц переводит примерно 50 миллионов долларов | 07.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-07T22:35+0300

2025-10-07T22:35+0300

2025-10-07T22:35+0300

финансы

мировая экономика

сша

саудовская аравия

украина

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg

ВАШИНГТОН, 7 окт - ПРАЙМ. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила, что Владимир Зеленский каждый месяц переводит примерно 50 миллионов долларов в неназванный банк в Саудовской Аравии. "Похоже, Зеленский переводит около 50 миллионов долларов в месяц в какой-то саудовский банк. Странно", - сказала конгрессвуман в интервью с блогером Дэнни Джонсом, не уточнив источник этой информации. Ранее Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.

https://1prime.ru/20251005/ukraina-863166619.html

сша

саудовская аравия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, мировая экономика, сша, саудовская аравия, украина, владимир зеленский