В США рассказали о миллионных переводах Зеленского в саудовский банк
В США рассказали о миллионных переводах Зеленского в саудовский банк - 07.10.2025, ПРАЙМ
В США рассказали о миллионных переводах Зеленского в саудовский банк
Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила, что Владимир Зеленский каждый месяц переводит примерно 50 миллионов долларов | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T22:35+0300
2025-10-07T22:35+0300
2025-10-07T22:35+0300
ВАШИНГТОН, 7 окт - ПРАЙМ. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила, что Владимир Зеленский каждый месяц переводит примерно 50 миллионов долларов в неназванный банк в Саудовской Аравии. "Похоже, Зеленский переводит около 50 миллионов долларов в месяц в какой-то саудовский банк. Странно", - сказала конгрессвуман в интервью с блогером Дэнни Джонсом, не уточнив источник этой информации. Ранее Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
В США рассказали о миллионных переводах Зеленского в саудовский банк
Конгрессвумен Луна: Зеленский каждый месяц переводит $50 млн в саудовский банк