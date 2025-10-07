https://1prime.ru/20251007/ssha-863266212.html
Трамп и Карни обсудили торговые отношения
Трамп и Карни обсудили торговые отношения
2025-10-07T23:16+0300
ВАШИНГТОН, 7 окт - ПРАЙМ. Переговоры американского президента Дональда Трампа и премьер-министра Канады Марка Карни в Белом доме прошли успешно, предметно и позитивно, заявил канадский министр по межведомственным отношениям и ответственный за торговлю между Канадой и США Доминик Леблан."Мы завершили то, что я считаю, было успешным, позитивным и предметным обсуждением с президентом Трампом", - сообщил он журналистам на пресс-конференции по итогам переговоров.Леблан отметил, что в рамках встречи стороны обсуждали торговые вопросы и международную повестку.
