В Канаде оценили перспективы урегулирования торговых споров с США

В Канаде оценили перспективы урегулирования торговых споров с США

ВАШИНГТОН, 7 окт - ПРАЙМ. Министр внутренней торговли Канады Доминик Леблан заявил, что после сегодняшней встречи с администрацией США разделяет больший оптимизм касательно урегулирования торговых споров между странами. "Сегодня я настроен более оптимистично после тех обсуждений в Белом доме, чем когда мы приехали вчера в Вашингтон, но признаю, что нам ещё предстоит проделать некоторую работу, но у нас есть заинтересованный, активный и уважительный партнёр в лице Соединённых Штатов, и я заинтересован в том, чтобы мы могли завершить эту работу как можно быстрее", - заявил Леблан после переговоров в Белом доме. В конце июля президент США Дональд Трамп после объявления премьер-министром Канады Марком Карни о намерении признать Государство Палестина заявил, что Вашингтону будет сложно заключить с Оттавой торговую сделку. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Также президент США заявлял, что Канада должна быть 51-м штатом США, так как она полностью зависит от Вашингтона.

