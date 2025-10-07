В работе Steam произошел сбой

https://1prime.ru/20251007/steam-863234996.html
2025-10-07T09:37+0300
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Пользователи игрового сервиса Steam сообщают о сбое в работе соцсети в России, за последний час насчитывается уже более 3,4 тысячи жалоб, свидетельствуют данные детектора по отслеживанию сбоев Downdetector. Жалобы на работу Steam зафиксированы в нескольких регионах России - в Хабаровском и Пермском краях, Сахалинской и Амурской областях, а также на Камчатке. Почти половина сообщает об общем сбое. Также поступают жалобы на сбой сайта, мобильного приложения и мобильного кабинета.
