В работе Steam произошел сбой

2025-10-07T09:37+0300

2025-10-07T09:37+0300

2025-10-07T09:37+0300

МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Пользователи игрового сервиса Steam сообщают о сбое в работе соцсети в России, за последний час насчитывается уже более 3,4 тысячи жалоб, свидетельствуют данные детектора по отслеживанию сбоев Downdetector. Жалобы на работу Steam зафиксированы в нескольких регионах России - в Хабаровском и Пермском краях, Сахалинской и Амурской областях, а также на Камчатке. Почти половина сообщает об общем сбое. Также поступают жалобы на сбой сайта, мобильного приложения и мобильного кабинета.

