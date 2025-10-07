https://1prime.ru/20251007/strany-863229310.html

Названы страны с самым низким коэффициентом рождаемости в мире

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Самый низкий коэффициент рождаемости в мире по данным на конец 2024 года оказался на Мальте, Тайване, в Южной Корее и Испании, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные. Экономикой с самым низким суммарным коэффициентом рождаемости, то есть средним количеством детей, рождённых женщиной в течение репродуктивного периода, стала Мальта. По последним доступным данным на конец 2024 года он составил 1,06 пункта. Следом расположились Тайвань, где на одну женщину пришлось 1,11 ребенка, а также Южная Корея и Испания - по 1,12 ребенка. Пятерку мест с самой низкой рождаемостью замкнул Сингапур - 1,17. В топ-10 также вошли Литва (1,18), Польша (1,2), Италия (1,21), Украина (1,22), а также Макао и Гонконг с коэффициентом по 1,24 пункта. Россия расположилась в третьей десятке с коэффициентом в 1,4. Ее "соседями" по рейтингу с таким же уровнем рождаемости стали Япония, Кипр и Норвегия. Напротив, среди экономик, где рождается больше всего детей, оказалось много Африканских государств. Так, лидером по рождаемости стал Нигер, где на одну женщину приходится 6,64 ребенка. В пятерку лидеров также вошли Ангола (5,7), ДР Конго (5,49), Мали (5,35) и Бенин (5,34). Замкнули десятку Чад (5,24), Уганда (5,17), Сомали (5,12), Южный Судан (5,09), а также Бурунди - единственная страна из топ-10, где коэффициент рождаемости не смог превысить 5 пунктов и составил 4,9. Среди 223 рассмотренных экономик среднее количество детей на одну женщину составило 2,33.

