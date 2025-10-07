Лицам с судимостью по некоторым статьям могут запретить перевозки детей

https://1prime.ru/20251007/sudimost-863238604.html

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Минтранс России подготовил изменения в трудовой кодекс РФ, исключающие возможность перевозки детей для лиц, имеющих даже закрытую судимость по статьям уголовного кодекса, связанным с насильственными действиями, сообщил заместитель директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Виктор Остриков. "Нами подготовлены изменения в статью 328 трудового кодекса РФ, которые исключают возможность привлечения к работе с детьми лиц, совершивших преступления вне зависимости от снятия или погашения судимости. Это совершение отдельно тяжких и особо тяжких преступлений - убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, похищение, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. По факту оградить таких людей необходимо", - сказал он, выступая на совещании в Совете Федерации на тему "Об организации в субъектах Российской Федерации перевозок детей школьными автобусами". По его словам, в настоящий момент проект изменений согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, в том числе с Генпрокуратурой. Остриков добавил, что министерство в рамках работы по усилению мер ответственности перевозчиков, осуществляющих перевозки детей, в 2024 году отменило скидки по штрафам, полученным такими перевозчиками.

