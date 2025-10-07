https://1prime.ru/20251007/sudimost-863238604.html
Лицам с судимостью по некоторым статьям могут запретить перевозки детей
Лицам с судимостью по некоторым статьям могут запретить перевозки детей - 07.10.2025, ПРАЙМ
Лицам с судимостью по некоторым статьям могут запретить перевозки детей
Минтранс России подготовил изменения в трудовой кодекс РФ, исключающие возможность перевозки детей для лиц, имеющих даже закрытую судимость по статьям... | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T11:27+0300
2025-10-07T11:27+0300
2025-10-07T11:27+0300
бизнес
общество
россия
рф
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/83988/79/839887963_0:141:3143:1908_1920x0_80_0_0_c1d0a9159b5058493ff8cbae35bb1085.jpg
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Минтранс России подготовил изменения в трудовой кодекс РФ, исключающие возможность перевозки детей для лиц, имеющих даже закрытую судимость по статьям уголовного кодекса, связанным с насильственными действиями, сообщил заместитель директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Виктор Остриков. "Нами подготовлены изменения в статью 328 трудового кодекса РФ, которые исключают возможность привлечения к работе с детьми лиц, совершивших преступления вне зависимости от снятия или погашения судимости. Это совершение отдельно тяжких и особо тяжких преступлений - убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, похищение, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. По факту оградить таких людей необходимо", - сказал он, выступая на совещании в Совете Федерации на тему "Об организации в субъектах Российской Федерации перевозок детей школьными автобусами". По его словам, в настоящий момент проект изменений согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, в том числе с Генпрокуратурой. Остриков добавил, что министерство в рамках работы по усилению мер ответственности перевозчиков, осуществляющих перевозки детей, в 2024 году отменило скидки по штрафам, полученным такими перевозчиками.
https://1prime.ru/20251001/perevozki--863036889.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83988/79/839887963_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_946bb0f48274f4dd3c1677b4822aea8d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , россия, рф, совет федерации
Бизнес, Общество , РОССИЯ, РФ, Совет Федерации
Лицам с судимостью по некоторым статьям могут запретить перевозки детей
Минтранс хочет запретить перевозки детей лицам с судимостью за насилие
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Минтранс России подготовил изменения в трудовой кодекс РФ, исключающие возможность перевозки детей для лиц, имеющих даже закрытую судимость по статьям уголовного кодекса, связанным с насильственными действиями, сообщил заместитель директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Виктор Остриков.
"Нами подготовлены изменения в статью 328 трудового кодекса РФ
, которые исключают возможность привлечения к работе с детьми лиц, совершивших преступления вне зависимости от снятия или погашения судимости. Это совершение отдельно тяжких и особо тяжких преступлений - убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, похищение, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. По факту оградить таких людей необходимо", - сказал он, выступая на совещании в Совете Федерации
на тему "Об организации в субъектах Российской Федерации перевозок детей школьными автобусами".
По его словам, в настоящий момент проект изменений согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, в том числе с Генпрокуратурой.
Остриков добавил, что министерство в рамках работы по усилению мер ответственности перевозчиков, осуществляющих перевозки детей, в 2024 году отменило скидки по штрафам, полученным такими перевозчиками.
Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-сентябре выросли на 1,6 процента