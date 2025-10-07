https://1prime.ru/20251007/temy-863228258.html

Названы самые популярные темы для спам-писем

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Самыми популярными темами для спам-писем в третьем квартале 2025 года стали рассылки с приглашениями поучаствовать в розыгрышах или онлайн-казино, а также сообщения о лотереях и фейковых инвестициях, письма с реферальными ссылками, говорится в совместном исследовании "Почты Mail.ru" и "Мегафона" (есть в распоряжении РИА Новости). "Наиболее популярными темами в спам-письмах в "Почте Mail" стали: рассылки с предложениями принять участие в лотереях, сообщения с фейковыми инвестициями (31%), розыгрышами или онлайн-казино - более 40% ежедневно блокируемых нежелательных рассылок, а также письма с реферальными ссылками от лица представителей банков, ритейлеров и маркетплейсов (29%)", - сказано в исследовании. Почтовый сервис заблокировал в третьем квартале более 7,6 миллиарда писем, содержащих спам или фишинг - это на 9% больше, чем в аналогичном квартале прошлого года. Также за этот период было заблокировано более 4 500 доменов, рассылающих массовые спам-сообщения. Как отметили в сервисе, пользователи стали на 10% реже нажимать на кнопку "Это спам" - это связано с тем, что вредоносные письма стали чаще блокироваться до попадания в папку "Спам". "По данным "Мегафона" телефонный спам-трафик растет: заблокированных смс-сообщений, которые могли быть как нежелательными, так и вредоносными, стало вдвое больше - почти полмиллиарда за третий квартал, относительно аналогичного периода прошлого года. Схожие показатели и у виртуального помощника Евы: за исследуемый период она заблокировала также в два раза больше спам-звонков - почти 82 миллиона", - говорится в исследовании. Оператор отмечает, что мошеннический трафик идет на спад: в текущем периоде было заблокировано на 27% меньше потенциально опасных звонков. "Примечательно, что количество фишинговых ресурсов не изменилось: с июля по сентябрь "Мегафон" выявил более 53 тысяч таких сайтов, что равно прошлогодним показателям", - добавили в компании.

