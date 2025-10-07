https://1prime.ru/20251007/tikhanovskaya-863240646.html

Охрана Тихановской стоила Литве миллион евро в год

2025-10-07T12:11+0300

2025-10-07T12:11+0300

2025-10-07T12:14+0300

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Власти Литвы понизили уровень охраны представителя белорусской оппозиции Светланы Тихановской, эта охрана обходилась государству в 1 миллион евро в год, заявил литовский министр иностранных дел Кестутис Будрис. "На основании оценки ситуации с безопасностью и оценки рисков было принято решение Службы безопасности руководства о снижении уровня применяемой защиты. И Тихановская, и ее офис были проинформированы об этом решении, и я лично с ней об этом говорил", - приводит слова Будриса портал LRT (Литовское радио и телевидение). Как объясняет издание, охрана Тихановской не отменяется полностью, но снижается ее уровень, охрана передается из Службы безопасности руководства в Бюро криминальной полиции, "которое обеспечивает защиту лица не как главы государства, а как лица, которому объективно могут угрожать определенные угрозы, например, Бюро криминальной полиции обеспечивает защиту свидетелей и потерпевших". По данным источников LRT, охрана Тихановской и дополнительные атрибуты обходятся государству примерно в 1 миллион евро в год: в эту сумму якобы входила круглосуточная физическая охрана в Литве и за рубежом, автомобили для обеспечения безопасности, содержание резиденции и использование VIP-терминалов в аэропортах. После переезда в Литву в 2020 году Тихановской был предоставлен статус официального гостя категории C, который обычно предоставляется послам иностранных государств, главам миссий международных организаций, аккредитованных в Литве, членам правительств иностранных государств, членам Европейской комиссии, несмотря на то, что она не имеет дипломатического статуса и иммунитета. При этом статус гостя категории С у Тихановской остается, сообщил Будрис. Тихановская была оппозиционным кандидатом на выборах президента Белоруссии 9 августа 2020 года. На выборах в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко, в стране прошли протесты оппозиции. Для пресечения этих акций силовики использовали в том числе спецсредства и спецтехнику. В феврале 2021 года КГБ Белоруссии заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

