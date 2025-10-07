https://1prime.ru/20251007/tiktok--863236300.html
Трамп заявил, что спас TikTok
Трамп заявил, что спас TikTok - 07.10.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что спас TikTok
Президент США Дональд Трамп в своем новом видеоролике в соцсети TikTok заявил, что спас TikTok и теперь молодежь, пользующаяся соцсетью, перед ним в большом... | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T10:24+0300
2025-10-07T10:24+0300
2025-10-07T11:29+0300
экономика
китай
сша
пекин
дональд трамп
джей ди вэнс
си цзиньпин
tiktok
bytedance
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/07/863237321_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ccd5911094f07addbf7dc64ff876b650.jpg
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в своем новом видеоролике в соцсети TikTok заявил, что спас TikTok и теперь молодежь, пользующаяся соцсетью, перед ним в большом долгу. "Всем молодым людям TikTok. Я спас TikTok. Так что вы в большом долгу передо мной. Сейчас вы видите меня в Овальном кабинете, и когда-нибудь один из вас будет сидеть прямо здесь, за этим столом, и тоже будет отлично выполнять свою работу", - заявил глава Белого дома. Это первое видео, опубликованное в аккаунте Трампа с ноября 2024 года. Предыдущий ролик был посвящен выборам президента США и был выложен 5 ноября, в день всеобщего голосования. В конце сентября Трамп подписал указ о сделке по продаже соцсети TikTok американским инвесторам. Как отметил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время церемонии подписания, компания будет стоить примерно 14 миллиардов долларов после заключения сделки. Ранее Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что США надеются содействовать торговому сотрудничеству с Китаем, будут поддерживать двусторонние консультации для надлежащего решения вопроса с TikTok. Председатель КНР же отметил, что позиция Китая по вопросу TikTok ясна, Пекин уважает пожелания компаний и рад, что они ведут переговоры на основе рыночных правил. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
https://1prime.ru/20250920/ssha-862558947.html
китай
сша
пекин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/07/863237321_247:0:1687:1080_1920x0_80_0_0_094f101ee06a042a11c0fe5b7ca98eae.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сша, пекин, дональд трамп, джей ди вэнс, си цзиньпин, tiktok, bytedance
Экономика, КИТАЙ, США, Пекин, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Си Цзиньпин, TikTok, ByteDance
Трамп заявил, что спас TikTok
Трамп заявил, что спас TikTok и молодежь перед ним в долгу
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в своем новом видеоролике в соцсети TikTok заявил, что спас TikTok и теперь молодежь, пользующаяся соцсетью, перед ним в большом долгу.
"Всем молодым людям TikTok. Я спас TikTok. Так что вы в большом долгу передо мной. Сейчас вы видите меня в Овальном кабинете, и когда-нибудь один из вас будет сидеть прямо здесь, за этим столом, и тоже будет отлично выполнять свою работу", - заявил глава Белого дома.
Это первое видео, опубликованное в аккаунте Трампа с ноября 2024 года. Предыдущий ролик был посвящен выборам президента США и был выложен 5 ноября, в день всеобщего голосования.
В конце сентября Трамп подписал указ о сделке по продаже соцсети TikTok американским инвесторам. Как отметил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время церемонии подписания, компания будет стоить примерно 14 миллиардов долларов после заключения сделки.
Ранее Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что США надеются содействовать торговому сотрудничеству с Китаем, будут поддерживать двусторонние консультации для надлежащего решения вопроса с TikTok. Председатель КНР же отметил, что позиция Китая по вопросу TikTok ясна, Пекин уважает пожелания компаний и рад, что они ведут переговоры на основе рыночных правил.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
США будут контролировать шесть из семи мест в правлении TikTok