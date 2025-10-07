Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что спас TikTok - 07.10.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что спас TikTok
Трамп заявил, что спас TikTok - 07.10.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что спас TikTok
Президент США Дональд Трамп в своем новом видеоролике в соцсети TikTok заявил, что спас TikTok и теперь молодежь, пользующаяся соцсетью, перед ним в большом... | 07.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в своем новом видеоролике в соцсети TikTok заявил, что спас TikTok и теперь молодежь, пользующаяся соцсетью, перед ним в большом долгу. "Всем молодым людям TikTok. Я спас TikTok. Так что вы в большом долгу передо мной. Сейчас вы видите меня в Овальном кабинете, и когда-нибудь один из вас будет сидеть прямо здесь, за этим столом, и тоже будет отлично выполнять свою работу", - заявил глава Белого дома. Это первое видео, опубликованное в аккаунте Трампа с ноября 2024 года. Предыдущий ролик был посвящен выборам президента США и был выложен 5 ноября, в день всеобщего голосования. В конце сентября Трамп подписал указ о сделке по продаже соцсети TikTok американским инвесторам. Как отметил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время церемонии подписания, компания будет стоить примерно 14 миллиардов долларов после заключения сделки. Ранее Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что США надеются содействовать торговому сотрудничеству с Китаем, будут поддерживать двусторонние консультации для надлежащего решения вопроса с TikTok. Председатель КНР же отметил, что позиция Китая по вопросу TikTok ясна, Пекин уважает пожелания компаний и рад, что они ведут переговоры на основе рыночных правил. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
10:24 07.10.2025 (обновлено: 11:29 07.10.2025)
 
Трамп заявил, что спас TikTok

Трамп заявил, что спас TikTok и молодежь перед ним в долгу

© @realdonaldtrumpКадр видео заявления Дональда Трампа про TikTok
Кадр видео заявления Дональда Трампа про TikTok
Кадр видео заявления Дональда Трампа про TikTok
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в своем новом видеоролике в соцсети TikTok заявил, что спас TikTok и теперь молодежь, пользующаяся соцсетью, перед ним в большом долгу.
"Всем молодым людям TikTok. Я спас TikTok. Так что вы в большом долгу передо мной. Сейчас вы видите меня в Овальном кабинете, и когда-нибудь один из вас будет сидеть прямо здесь, за этим столом, и тоже будет отлично выполнять свою работу", - заявил глава Белого дома.
Это первое видео, опубликованное в аккаунте Трампа с ноября 2024 года. Предыдущий ролик был посвящен выборам президента США и был выложен 5 ноября, в день всеобщего голосования.
В конце сентября Трамп подписал указ о сделке по продаже соцсети TikTok американским инвесторам. Как отметил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время церемонии подписания, компания будет стоить примерно 14 миллиардов долларов после заключения сделки.
Ранее Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что США надеются содействовать торговому сотрудничеству с Китаем, будут поддерживать двусторонние консультации для надлежащего решения вопроса с TikTok. Председатель КНР же отметил, что позиция Китая по вопросу TikTok ясна, Пекин уважает пожелания компаний и рад, что они ведут переговоры на основе рыночных правил.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
США будут контролировать шесть из семи мест в правлении TikTok
США будут контролировать шесть из семи мест в правлении TikTok
20 сентября, 17:34
 
ЭкономикаКИТАЙСШАПекинДональд ТрампДжей Ди ВэнсСи ЦзиньпинTikTokByteDance
 
 
