"Плохие новости". На Западе забили тревогу из-за слов Трампа о Tomahawk - 07.10.2025
"Плохие новости". На Западе забили тревогу из-за слов Трампа о Tomahawk
"Плохие новости". На Западе забили тревогу из-за слов Трампа о Tomahawk - 07.10.2025, ПРАЙМ
"Плохие новости". На Западе забили тревогу из-за слов Трампа о Tomahawk
Президент США Дональд Трамп не знает о последствиях передачи Украине ракет Tomahawk, предположил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T12:47+0300
2025-10-07T12:47+0300
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не знает о последствиях передачи Украине ракет Tomahawk, предположил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Похоже, что его не в достаточной мере проинформировали о последствиях этого хода. &lt;…&gt; Это не хорошая новость для всего мира", — отметил политик.Американский президент в понедельник заявил, что почти принял решение о поставках крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хочет выяснить, как именно Киев планирует их применять.Как сообщает газета Telegraph, во время встречи с президентом США в середине сентября Владимир Зеленский запросил поставки данного вооружения. Портал Axios отмечает, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп не поддержал, тогда как по другим пунктам он выразил согласие.На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин подчеркнул, что использование ВСУ ракет "Томагавк" невозможно без участия американских военных. Россия, в свою очередь, готова ответить на такие действия: её системы ПВО уже адаптировались к ATACMS и смогут приспособиться к этому вооружению.
12:47 07.10.2025
 
"Плохие новости". На Западе забили тревогу из-за слов Трампа о Tomahawk

Политик Мема: Трампу не сообщили о последствиях передачи ракет Tomahawk Киеву

МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не знает о последствиях передачи Украине ракет Tomahawk, предположил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Похоже, что его не в достаточной мере проинформировали о последствиях этого хода. <…> Это не хорошая новость для всего мира", — отметил политик.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским после российских авиаударов
11:28
Американский президент в понедельник заявил, что почти принял решение о поставках крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хочет выяснить, как именно Киев планирует их применять.
Как сообщает газета Telegraph, во время встречи с президентом США в середине сентября Владимир Зеленский запросил поставки данного вооружения. Портал Axios отмечает, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп не поддержал, тогда как по другим пунктам он выразил согласие.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин подчеркнул, что использование ВСУ ракет "Томагавк" невозможно без участия американских военных. Россия, в свою очередь, готова ответить на такие действия: её системы ПВО уже адаптировались к ATACMS и смогут приспособиться к этому вооружению.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
"Решает не он". Зеленского поставили на место после его наглого выпада
12:19
 
Мировая экономикаСШАУКРАИНАДональд ТрампВалдайВСУВладимир ЗеленскийКиевОбществоВладимир Путин
 
 
