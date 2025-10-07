https://1prime.ru/20251007/toplivo-863246504.html
Калининградский губернатор оценил запасы топлива на заправках
КАЛИНИНГРАД, 7 окт — ПРАЙМ. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных оценил запасы топлива на заправках в регионе как "приемлемые" и сообщил, что дополнительно топливо еще везут паромы. Во вторник Беспрозванных провел заседание правительства Калининградской области, на котором затронул тему наличия топлива на заправках региона. "В целом, еще раз по запасам топлива я посмотрел, у нас вполне приемлемо, плюс еще дополнительно идут сегодня паромами. Прошу следить за этой ситуацией, докладывать", - сказал Беспрозванных. Глава региона отметил, что, возвращаясь из командировки, на одной из заправочных станций обратил внимание на отсутствие двух видов топлива. Разобрались - оказалось, что это мелкие оптовики, у которых возникли проблемы с логистикой, пояснил он. Губернатор пообещал, что им окажут содействие. Чтобы максимально быстро решать все вопросы по обеспечению топливом, в Калининградской области создан оперативный штаб. "На оперативном штабе обсуждали, что обеспечение и запасы есть по всем крупным заправочным станциям…. Я прошу... подключиться, связаться с этими двумя компаниями и оказать содействие для того, чтобы у них сбоев не было. Разберите это на оперативном штабе и мне потом доложите", - добавил Беспрозванных.
