https://1prime.ru/20251007/toplivo-863246504.html

Калининградский губернатор оценил запасы топлива на заправках

Калининградский губернатор оценил запасы топлива на заправках - 07.10.2025, ПРАЙМ

Калининградский губернатор оценил запасы топлива на заправках

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных оценил запасы топлива на заправках в регионе как "приемлемые" и сообщил, что дополнительно топливо еще... | 07.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-07T15:04+0300

2025-10-07T15:04+0300

2025-10-07T15:04+0300

экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/82891/73/828917351_0:295:3073:2023_1920x0_80_0_0_2ded49c5bcbd4fa5bdd0c4159c7dc989.jpg

КАЛИНИНГРАД, 7 окт — ПРАЙМ. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных оценил запасы топлива на заправках в регионе как "приемлемые" и сообщил, что дополнительно топливо еще везут паромы. Во вторник Беспрозванных провел заседание правительства Калининградской области, на котором затронул тему наличия топлива на заправках региона. "В целом, еще раз по запасам топлива я посмотрел, у нас вполне приемлемо, плюс еще дополнительно идут сегодня паромами. Прошу следить за этой ситуацией, докладывать", - сказал Беспрозванных. Глава региона отметил, что, возвращаясь из командировки, на одной из заправочных станций обратил внимание на отсутствие двух видов топлива. Разобрались - оказалось, что это мелкие оптовики, у которых возникли проблемы с логистикой, пояснил он. Губернатор пообещал, что им окажут содействие. Чтобы максимально быстро решать все вопросы по обеспечению топливом, в Калининградской области создан оперативный штаб. "На оперативном штабе обсуждали, что обеспечение и запасы есть по всем крупным заправочным станциям…. Я прошу... подключиться, связаться с этими двумя компаниями и оказать содействие для того, чтобы у них сбоев не было. Разберите это на оперативном штабе и мне потом доложите", - добавил Беспрозванных.

https://1prime.ru/20251007/benzin-863238210.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40