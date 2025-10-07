Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Калининградский губернатор оценил запасы топлива на заправках - 07.10.2025
Калининградский губернатор оценил запасы топлива на заправках
Экономика
15:04 07.10.2025
 
Калининградский губернатор оценил запасы топлива на заправках

Читать Прайм в
Дзен Telegram
КАЛИНИНГРАД, 7 окт — ПРАЙМ. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных оценил запасы топлива на заправках в регионе как "приемлемые" и сообщил, что дополнительно топливо еще везут паромы.
Во вторник Беспрозванных провел заседание правительства Калининградской области, на котором затронул тему наличия топлива на заправках региона.
"В целом, еще раз по запасам топлива я посмотрел, у нас вполне приемлемо, плюс еще дополнительно идут сегодня паромами. Прошу следить за этой ситуацией, докладывать", - сказал Беспрозванных.
Глава региона отметил, что, возвращаясь из командировки, на одной из заправочных станций обратил внимание на отсутствие двух видов топлива. Разобрались - оказалось, что это мелкие оптовики, у которых возникли проблемы с логистикой, пояснил он. Губернатор пообещал, что им окажут содействие. Чтобы максимально быстро решать все вопросы по обеспечению топливом, в Калининградской области создан оперативный штаб.
"На оперативном штабе обсуждали, что обеспечение и запасы есть по всем крупным заправочным станциям…. Я прошу... подключиться, связаться с этими двумя компаниями и оказать содействие для того, чтобы у них сбоев не было. Разберите это на оперативном штабе и мне потом доложите", - добавил Беспрозванных.
