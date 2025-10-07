https://1prime.ru/20251007/tsb-863228558.html

ЦБ прорабатывает меры против необоснованного приостановления платежей

ЦБ прорабатывает меры против необоснованного приостановления платежей - 07.10.2025, ПРАЙМ

ЦБ прорабатывает меры против необоснованного приостановления платежей

Центробанк России совместно с кредитными организациями прорабатывает вопрос недопущения риска необоснованного приостановления обязательных платежей (налогов,... | 07.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-07T01:20+0300

2025-10-07T01:20+0300

2025-10-07T02:23+0300

банки

финансы

экономика

банк россия

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863228558.jpg?1759792990

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Центробанк России совместно с кредитными организациями прорабатывает вопрос недопущения риска необоснованного приостановления обязательных платежей (налогов, сборов, пошлин, штрафов), следует из ответа ЦБ на обращение члена комитета Госдумы по труду Екатерины Стенякиной, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее Стенякина обратилась в ЦБ с просьбой исключить из числа подозрительных операций обязательные платежи, операции, которые совершаются на "Госуслугах", а также иных официальных сайтах государственных и муниципальных органов, авторизация на которых осуществляется посредством учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Документ также есть в распоряжении агентства. В обращении политик отметила, что россияне при оплате нескольких небольших счетов от государственных органов на портале госуслуг могут сталкиваться с тем, что банк принимает решение о том, что происходит что-то "нетипичное" и "подозрительное", и осуществляет блокировку счетов. По ее мнению, очевидным является тот факт, что такие переводы не могут являться мошенническими операциями, однако банки блокируют счета граждан необоснованно, создавая для них существенные неудобства и фактически подрывая доверие граждан к действиям органов власти. "В настоящее время Банком России совместно с кредитными организациями прорабатывается вопрос недопущения риска необоснованного приостановления обязательных платежей (налогов, сборов, пошлин, штрафов и т.п.), а также операций, совершаемых на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), иных официальных сайтах государственных и муниципальных органов, авторизация на которых осуществляется посредством учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации", - сказано в ответе за подписью зампреда Банка России Германа Зубарева. В беседе с РИА Новости Стенякина сообщила, что данные неудобства вызваны ограничениями, которые защищают граждан России от действий мошенников. Она уточнила, что такие ограничения вступили в силу с 1 сентября 2025 года. "Конечно, нас, россиян, стоит защищать от мошенников, но при этом, я считаю, что граждане не должны испытывать таких неудобств. Надеюсь, данный вопрос будет проработан", - подытожила депутат.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, банк россия, банк россии