Цена на золото достигла рекордного уровня

2025-10-07T07:55+0300
2025-10-07T07:55+0300
2025-10-07T08:16+0300
рынок
торги
сша
comex
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото умеренно растет во вторник утром, достигнув ранее в ходе торгов нового рекордного значения - выше 4000 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 7.27 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 19,75 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,5% - до 3 996,5 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов стоимость достигала 4 000,05 доллара за тройскую унцию, что стало новым историческим рекордом. Декабрьский фьючерс на серебро на 7.27 мск дешевел на 0,22% - до 48,34 доллара за унцию. Аналитики оценивают возможность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США. Снижение учетной ставки регулятора может ослабить курс доллара, к которому чувствительны котировки драгоценного металла. "(Вероятность - ред.) снижения учетной ставки в октябре и декабре по-прежнему колеблется выше уровня в 80%, что поддерживает рост цен на золото", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика OANDA Кельвина Вона (Kelvin Wong). Другим поддерживающим фактором для цен на золото он называет временное прекращение работы правительства США. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом.
сша
рынок, торги, сша, comex
