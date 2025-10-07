https://1prime.ru/20251007/tsena-863233078.html

Цена на золото достигла рекордного уровня

Цена на золото достигла рекордного уровня - 07.10.2025, ПРАЙМ

Цена на золото достигла рекордного уровня

Биржевая цена на золото умеренно растет во вторник утром, достигнув ранее в ходе торгов нового рекордного значения - выше 4000 долларов за тройскую унцию,... | 07.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-07T07:55+0300

2025-10-07T07:55+0300

2025-10-07T08:16+0300

рынок

торги

сша

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860145560_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_3c6f7f80e1e98aca22a036aad9f00c08.jpg

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото умеренно растет во вторник утром, достигнув ранее в ходе торгов нового рекордного значения - выше 4000 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 7.27 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 19,75 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,5% - до 3 996,5 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов стоимость достигала 4 000,05 доллара за тройскую унцию, что стало новым историческим рекордом. Декабрьский фьючерс на серебро на 7.27 мск дешевел на 0,22% - до 48,34 доллара за унцию. Аналитики оценивают возможность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США. Снижение учетной ставки регулятора может ослабить курс доллара, к которому чувствительны котировки драгоценного металла. "(Вероятность - ред.) снижения учетной ставки в октябре и декабре по-прежнему колеблется выше уровня в 80%, что поддерживает рост цен на золото", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика OANDA Кельвина Вона (Kelvin Wong). Другим поддерживающим фактором для цен на золото он называет временное прекращение работы правительства США. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, comex