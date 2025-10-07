Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на золото достигла рекордного уровня - 07.10.2025
Цена на золото достигла рекордного уровня
рынок
торги
сша
comex
рынок, торги, сша, comex
Рынок, Торги, США, Comex
07:55 07.10.2025 (обновлено: 08:16 07.10.2025)
 
Цена на золото достигла рекордного уровня

Цена на золото достигла рекордного уровня

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото умеренно растет во вторник утром, достигнув ранее в ходе торгов нового рекордного значения - выше 4000 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.27 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 19,75 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,5% - до 3 996,5 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов стоимость достигала 4 000,05 доллара за тройскую унцию, что стало новым историческим рекордом.
Декабрьский фьючерс на серебро на 7.27 мск дешевел на 0,22% - до 48,34 доллара за унцию.
Аналитики оценивают возможность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США. Снижение учетной ставки регулятора может ослабить курс доллара, к которому чувствительны котировки драгоценного металла.
"(Вероятность - ред.) снижения учетной ставки в октябре и декабре по-прежнему колеблется выше уровня в 80%, что поддерживает рост цен на золото", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика OANDA Кельвина Вона (Kelvin Wong).
Другим поддерживающим фактором для цен на золото он называет временное прекращение работы правительства США.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом.
 
РынокТоргиСШАComex
 
 
