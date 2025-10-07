Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Туристы на Соловецких островах стали чаще пользоваться мобильным интернетом - 07.10.2025
Туристы на Соловецких островах стали чаще пользоваться мобильным интернетом
Туристы на Соловецких островах стали чаще пользоваться мобильным интернетом - 07.10.2025, ПРАЙМ
Туристы на Соловецких островах стали чаще пользоваться мобильным интернетом
Туристы на Соловецких островах с мая по сентябрь 2025 года пользовались мобильным интернетом в четыре раза чаще, чем за аналогичный период 2024 года, а объем... | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T04:57+0300
2025-10-07T05:14+0300
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Туристы на Соловецких островах с мая по сентябрь 2025 года пользовались мобильным интернетом в четыре раза чаще, чем за аналогичный период 2024 года, а объем потраченных минут увеличился в 2,5 раза, подсчитали для РИА Новости аналитики оператора связи T2. "С мая по сентябрь гости архипелага (Соловецких островов - ред.) скачали 120 Тб и проговорили 1500 минут. В пиковые месяцы объем загруженного контента вырос в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, объем потраченных минут – в два с половиной раза", - следует из подсчетов оператора на основе собственных данных. Отмечается, что туристы и жители архипелага совершали в среднем по 2 тысячи вызовов в день. Как пояснили в компании, кратное увеличение показателей входящего и исходящего трафика на Соловецких островах связано с постоянно растущим туристическим потоком, а также со строительством магистрального канала, который соединил острова с материком линиями связи на участке "Поселок Ламбино (Республика Карелия) – поселок Соловецкий (Соловецкий архипелаг)". "Для приема и передачи сигнала с материка специалисты T2 построили антенно-мачтовое сооружение (АМС) на территории кирпичного завода в нескольких километрах от поселка Соловецкий. Конструкция обеспечивает возможность широкополосного доступа в интернет не только для жителей острова Большой Соловецкий, но и прилегающих территорий, монастырских пустыней и скитов, а также посетителей популярных туристических маршрутов", - пояснили в компании.
бизнес, туризм
Бизнес, Туризм
04:57 07.10.2025 (обновлено: 05:14 07.10.2025)
 
Туристы на Соловецких островах стали чаще пользоваться мобильным интернетом

Туристы на Соловецких островах стали чаще пользоваться мобильным интернетом

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Туристы на Соловецких островах с мая по сентябрь 2025 года пользовались мобильным интернетом в четыре раза чаще, чем за аналогичный период 2024 года, а объем потраченных минут увеличился в 2,5 раза, подсчитали для РИА Новости аналитики оператора связи T2.
"С мая по сентябрь гости архипелага (Соловецких островов - ред.) скачали 120 Тб и проговорили 1500 минут. В пиковые месяцы объем загруженного контента вырос в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, объем потраченных минут – в два с половиной раза", - следует из подсчетов оператора на основе собственных данных.
Отмечается, что туристы и жители архипелага совершали в среднем по 2 тысячи вызовов в день.
Как пояснили в компании, кратное увеличение показателей входящего и исходящего трафика на Соловецких островах связано с постоянно растущим туристическим потоком, а также со строительством магистрального канала, который соединил острова с материком линиями связи на участке "Поселок Ламбино (Республика Карелия) – поселок Соловецкий (Соловецкий архипелаг)".
"Для приема и передачи сигнала с материка специалисты T2 построили антенно-мачтовое сооружение (АМС) на территории кирпичного завода в нескольких километрах от поселка Соловецкий. Конструкция обеспечивает возможность широкополосного доступа в интернет не только для жителей острова Большой Соловецкий, но и прилегающих территорий, монастырских пустыней и скитов, а также посетителей популярных туристических маршрутов", - пояснили в компании.
 
