Турецкий ЦБ назвал основные причины ускорения инфляции - 07.10.2025
Турецкий ЦБ назвал основные причины ускорения инфляции
Турецкий ЦБ назвал основные причины ускорения инфляции - 07.10.2025, ПРАЙМ
Турецкий ЦБ назвал основные причины ускорения инфляции
Рост цен на продукты питания, а также увеличение расходов на образование и транспорт в начале нового учебного года стали ключевыми факторами ускорения инфляции... | 07.10.2025, ПРАЙМ
экономика
финансы
мировая экономика
турция
центральные банки
АНКАРА, 7 окт – ПРАЙМ. Рост цен на продукты питания, а также увеличение расходов на образование и транспорт в начале нового учебного года стали ключевыми факторами ускорения инфляции в Турции в сентябре, говорится в отчете Центрального банка республики о динамике потребительских цен за месяц. По данным национального института статистики TÜİK, годовая инфляция в сентябре составила 33,29% против 32,95% в августе; месячный прирост цен достиг 3,23%. По оценке группы независимых экономистов ENAG, годовая инфляция составила 63,23% против 65,49% месяцем ранее. Власти Турции прогнозируют снижение инфляции до 28,5% в 2025 году, до 16% в 2026 году и до 9% в 2027 году, сообщал вице-президент Джевдет Йылмаз. Отмечается, что в месячном выражении наибольший рост цен зафиксирован в сегментах продуктов питания и услуг. "Цены на продукты питания увеличились под воздействием факторов предложения, связанных с заморозками и засухой; рост наблюдался как на необработанные, так и на обработанные продукты. В структуре месячного прироста цен на основные товарные группы, кроме одежды и обуви (сезонный эффект), значительное влияние оказали товары длительного пользования", - говорится в отчете ЦБ. Согласно отчету, ускорение инфляции в сфере услуг по сравнению с предыдущим месяцем было обусловлено в основном эффектом возвращения детей в школу, который прослеживался по многим статьям расходов. "В этом контексте на первый план вышли такие статьи расходов, как образование (частные университеты), транспорт (плата за школьный автобус), объекты размещения (плата за проживание в общежитии). Влияние начала учебного года на месячный уровень потребительской инфляции составило около 0,7 пункта", - говорится в документе. Цены на энергоносители в сентябре показали умеренный рост, главным образом за счет топлива, отметили в регуляторе.
турция
финансы, мировая экономика, турция, центральные банки
Экономика, Финансы, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, центральные банки
08:52 07.10.2025
 
Турецкий ЦБ назвал основные причины ускорения инфляции

ЦБ Турции назвал рост цен на продукты основным фактором ускорения инфляции

АНКАРА, 7 окт – ПРАЙМ. Рост цен на продукты питания, а также увеличение расходов на образование и транспорт в начале нового учебного года стали ключевыми факторами ускорения инфляции в Турции в сентябре, говорится в отчете Центрального банка республики о динамике потребительских цен за месяц.
По данным национального института статистики TÜİK, годовая инфляция в сентябре составила 33,29% против 32,95% в августе; месячный прирост цен достиг 3,23%. По оценке группы независимых экономистов ENAG, годовая инфляция составила 63,23% против 65,49% месяцем ранее. Власти Турции прогнозируют снижение инфляции до 28,5% в 2025 году, до 16% в 2026 году и до 9% в 2027 году, сообщал вице-президент Джевдет Йылмаз.
Отмечается, что в месячном выражении наибольший рост цен зафиксирован в сегментах продуктов питания и услуг.
"Цены на продукты питания увеличились под воздействием факторов предложения, связанных с заморозками и засухой; рост наблюдался как на необработанные, так и на обработанные продукты. В структуре месячного прироста цен на основные товарные группы, кроме одежды и обуви (сезонный эффект), значительное влияние оказали товары длительного пользования", - говорится в отчете ЦБ.
Согласно отчету, ускорение инфляции в сфере услуг по сравнению с предыдущим месяцем было обусловлено в основном эффектом возвращения детей в школу, который прослеживался по многим статьям расходов.
"В этом контексте на первый план вышли такие статьи расходов, как образование (частные университеты), транспорт (плата за школьный автобус), объекты размещения (плата за проживание в общежитии). Влияние начала учебного года на месячный уровень потребительской инфляции составило около 0,7 пункта", - говорится в документе.
Цены на энергоносители в сентябре показали умеренный рост, главным образом за счет топлива, отметили в регуляторе.
ЭкономикаФинансыМировая экономикаТУРЦИЯцентральные банки
 
 
Заголовок открываемого материала