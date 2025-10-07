https://1prime.ru/20251007/turtsiya-863233807.html

Турецкий ЦБ назвал основные причины ускорения инфляции

Турецкий ЦБ назвал основные причины ускорения инфляции

Рост цен на продукты питания, а также увеличение расходов на образование и транспорт в начале нового учебного года стали ключевыми факторами ускорения инфляции... | 07.10.2025, ПРАЙМ

экономика

финансы

мировая экономика

турция

центральные банки

АНКАРА, 7 окт – ПРАЙМ. Рост цен на продукты питания, а также увеличение расходов на образование и транспорт в начале нового учебного года стали ключевыми факторами ускорения инфляции в Турции в сентябре, говорится в отчете Центрального банка республики о динамике потребительских цен за месяц. По данным национального института статистики TÜİK, годовая инфляция в сентябре составила 33,29% против 32,95% в августе; месячный прирост цен достиг 3,23%. По оценке группы независимых экономистов ENAG, годовая инфляция составила 63,23% против 65,49% месяцем ранее. Власти Турции прогнозируют снижение инфляции до 28,5% в 2025 году, до 16% в 2026 году и до 9% в 2027 году, сообщал вице-президент Джевдет Йылмаз. Отмечается, что в месячном выражении наибольший рост цен зафиксирован в сегментах продуктов питания и услуг. "Цены на продукты питания увеличились под воздействием факторов предложения, связанных с заморозками и засухой; рост наблюдался как на необработанные, так и на обработанные продукты. В структуре месячного прироста цен на основные товарные группы, кроме одежды и обуви (сезонный эффект), значительное влияние оказали товары длительного пользования", - говорится в отчете ЦБ. Согласно отчету, ускорение инфляции в сфере услуг по сравнению с предыдущим месяцем было обусловлено в основном эффектом возвращения детей в школу, который прослеживался по многим статьям расходов. "В этом контексте на первый план вышли такие статьи расходов, как образование (частные университеты), транспорт (плата за школьный автобус), объекты размещения (плата за проживание в общежитии). Влияние начала учебного года на месячный уровень потребительской инфляции составило около 0,7 пункта", - говорится в документе. Цены на энергоносители в сентябре показали умеренный рост, главным образом за счет топлива, отметили в регуляторе.

турция

2025

Новости

