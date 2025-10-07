Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АНКАРА, 7 окт – ПРАЙМ. Финансовые рынки Турции допускают возможность приостановки снижения ключевой ставки Центрального банка на фоне ускорения инфляции в сентябре, пишет во вторник экономическое издание Ekonomim. По данным национального института статистики TÜİK, годовая инфляция в Турции в сентябре составила 33,29% по сравнению с 32,95% в августе; за месяц цены выросли на 3,23%. В этих условиях Центральный банк Турции, вероятно, отложит снижение ключевой ставки, заявил РИА Новости в начале октября турецкий экономист Хикмет Байдар. "На заседании Комитета по денежно-кредитной политике 23 октября возможна приостановка процесса снижения процентных ставок. В последнем отчете по инфляции Центральный банк заявил, что устанавливает ставку с учетом фактических показателей инфляции, основных тенденций и инфляционных ожиданий. Эти показатели в настоящий момент не поддерживают снижение ставок. Такой исход не станет неожиданностью для рынков", – пишет издание. Власти Турции прогнозируют замедление инфляции до 28,5% в 2025 году, до 16% в 2026 году и до 9% в 2027 году, сообщал вице-президент республики Джевдет Йылмаз. Центральный банк Турции начал цикл ужесточения денежно-кредитной политики в июне 2023 года, когда учетная ставка была повышена с 8,5% до 15%. Ставка постепенно росла, достигнув 50% в марте 2024 года, после чего оставалась на этом уровне до конца года. В декабре ставка снизилась до 47,5%, в июле 2025 года – до 43%.
финансы, банки, турция, центральные банки
Экономика, Финансы, Банки, ТУРЦИЯ, центральные банки
09:08 07.10.2025 (обновлено: 09:17 07.10.2025)
 
Финансовые рынки ждут приостановки снижения ставки ЦБ Турции

Финансовые рынки ждут приостановки снижения ставки в Турции из-за роста инфляции

© Sputnik | Перейти в медиабанкТурецкие лиры
Турецкие лиры
Турецкие лиры. Архивное фото
© Sputnik
Перейти в медиабанк
АНКАРА, 7 окт – ПРАЙМ. Финансовые рынки Турции допускают возможность приостановки снижения ключевой ставки Центрального банка на фоне ускорения инфляции в сентябре, пишет во вторник экономическое издание Ekonomim.
По данным национального института статистики TÜİK, годовая инфляция в Турции в сентябре составила 33,29% по сравнению с 32,95% в августе; за месяц цены выросли на 3,23%. В этих условиях Центральный банк Турции, вероятно, отложит снижение ключевой ставки, заявил РИА Новости в начале октября турецкий экономист Хикмет Байдар.
"На заседании Комитета по денежно-кредитной политике 23 октября возможна приостановка процесса снижения процентных ставок. В последнем отчете по инфляции Центральный банк заявил, что устанавливает ставку с учетом фактических показателей инфляции, основных тенденций и инфляционных ожиданий. Эти показатели в настоящий момент не поддерживают снижение ставок. Такой исход не станет неожиданностью для рынков", – пишет издание.
Власти Турции прогнозируют замедление инфляции до 28,5% в 2025 году, до 16% в 2026 году и до 9% в 2027 году, сообщал вице-президент республики Джевдет Йылмаз.
Центральный банк Турции начал цикл ужесточения денежно-кредитной политики в июне 2023 года, когда учетная ставка была повышена с 8,5% до 15%. Ставка постепенно росла, достигнув 50% в марте 2024 года, после чего оставалась на этом уровне до конца года. В декабре ставка снизилась до 47,5%, в июле 2025 года – до 43%.
Рубль незначительно вырос к юаню на Московской бирже
Вчера, 19:34
Рубль незначительно вырос к юаню на Московской бирже
Вчера, 19:34
 
