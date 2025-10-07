Профессор объяснил последствия финансирования Украины из активов России

https://1prime.ru/20251007/ukraina-863230250.html

2025-10-07T04:39+0300

2025-10-07T04:39+0300

2025-10-07T04:47+0300

КАИР, 7 окт - ПРАЙМ. Попытка стран "Большой семёрки" финансировать Украину за счёт российских активов является воровством, она подрывает правила международной финансовой и банковской систем, способна привести к отзыву странами своих вкладов из банков Европейского союза и США, высказал мнение РИА Новости профессор в области финансов и банковского дела университета Эль-Ходейда на западе Йемена Абдель Васиа ад-Даккаф.Как следует из расчетов РИА Новости по данным украинского минфина и Еврокомиссии, страны "Большой семерки" в 2025 году прокредитовали Украину за счет доходов от замороженных российских активов на 25,5 миллиарда долларов - это примерно три четверти от иностранного финансирования украинского бюджета, а с начала работы этой схемы - на 26,5 миллиарда долларов."Попытка "Большой семёрки" финансировать Украину за счёт замороженных российских активов согласно всем финансовым и банковским законам и нормам расценивается как воровство", - отметил ученый.Как разъяснил ад-Даккаф, "российские зарубежные активы, находящиеся в распоряжении стран Европейского союза, в частности стран "Большой семёрки" и Австралии, являются суверенными фондами, то есть суверенными инвестициями, большая часть которых принадлежит Центральному банку. Следовательно, они подлежат правовой защите в соответствии с международным правом и принципом суверенного иммунитета. Они считаются суверенными фондами и активами, которыми нельзя распоряжаться не их владельцам, и защищены в соответствии с международным правом"."Эти активы распределены по различным категориям, включая государственные облигации как инструменты государственного долга, выпущенные правительствами. Они подлежат защите и не могут быть отчуждены, ликвидированы, проданы, их стоимость по истечении срока погашения не может быть передана другому лицу без разрешения российского правительства. Эти активы также состоят из золота, и депозитарный центр, где хранится золото, не может перевести его на Украину без разрешения России", - добавил профессор.Кроме того, по его словам, банки не имеют права разрешать кому-либо распоряжаться остатками в иностранной валюте, хранящимися в расчётно-клиринговых центрах в этих финансовых учреждениях, за исключением случаев, когда это требуется самому российскому правительству. "Существуют банковские законы и нормативные акты, защищающие банковские счета, поэтому их использование является серьёзным юридическим вопросом. Отчуждение российских активов странами "семерки" создаёт проблему для международного права, банковского законодательства и законодательства о финансовых рынках, а также подрывает правила международной финансовой и банковской систем. Другими словами, это неразумный шаг", - сказал ученый. Он убежден, что "Европейский союз окажется в затруднительном положении и потеряет доверие внешнего мира из-за нежелания других стран инвестировать в какие-либо долговые инструменты стран ЕС, то есть в облигации, и отказа поддерживать золотовалютные резервы в странах ЕС, а также валютные резервы, если продолжит отдавать российские деньги Украине".Ад-Даккаф напомнил, что зарубежные активы России, оцениваемые примерно в 643 миллиарда долларов США, включают 280 миллиардов долларов, вокруг которых идет обсуждение в связи с возможностью их передачи Украине будь то в виде основного долга или процентов по активам и прибыли. Две трети этой суммы, около 229 миллиарда долларов, находятся в Евросоюзе, большая часть из них представлена облигациями, ценными бумагами, финансовыми активами, золотом или иностранной валютой в виде остатков, примерно 189 миллиардов евро из этой суммы хранятся в Бельгии в расчётно-клиринговом центре Euroclear либо в виде облигаций с наступившим сроком погашения, либо в виде остатков по облигациям с наступившим сроком погашения, либо в виде процентов."Значительная часть из этих 280 миллиардов долларов находится в Европе, и только 7 миллиардов долларов — в Соединённых Штатах, если США удастся убедить Евросоюз распорядиться этими средствами и перенаправить их Украине в качестве помощи, кредита или долга на том основании, что они впоследствии будут взысканы из российских репараций или будут использованы причитающиеся по этим средствам проценты, это создаст серьёзную проблему, реализация этих средств - это юридическая, политическая и финансовая проблема", - заметил эксперт.Он указал, что "Россия может в любой момент через судебные органы вернуть свои активы и потребовать компенсацию за ущерб... Россия может выиграть любое дело, связанное с любыми действиями, связанными с её активами, через судебные органы".

2025

