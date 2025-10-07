https://1prime.ru/20251007/ukraina-863235627.html

Euractiv: ЕС не знает, как совместить два кредита Украине

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Руководство Евросоюза не знает, как совместить выделение сразу двух кредитов Киеву в рамках разных программ, сообщает портал Euractiv со ссылкой на высокопоставленного чиновника Еврокомиссии. "Брюссель пока не определил, как предоставить планируемый "займ на возмещение ущерба" для Украины на 185 миллиардов евро с использованием замороженных российских активов одновременно с финансированием другой программы на 45 миллиардов евро для Киева, разработанной "Большой семеркой", - пишет издание. Чиновник пояснил изданию, что в ЕС не знают, как действовать в случае потери доходов от замороженных российских активов, ведь они необходимы для выплат Киеву в рамках инициативы G7 по предоставлению чрезвычайных займов для ускоренного поступления доходов (ERA). "У нас нет никакой окончательной идеи о том, как решить это… Суть вопроса заключается в том, что пока мы говорим: "Послушайте, давайте не будем выделять все из этих 185 миллиардов", - заявил чиновник порталу. Ранее в статье для Financial Times канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму около 140 миллиардов евро за счет замороженных активов РФ. Мерц отметил, что эти деньги должны использоваться исключительно для обороны Украины, а не для общих бюджетных целей. Газета отмечает, что Франция потребовала, чтобы оружие, которое покупает Киев, было европейским. По данным Financial Times, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что часть кредита должна быть использована для "закупок в Европе и с Европой". Глава евродипломатии Кая Каллас заявила 1 октября, что в Евросоюзе нет консенсуса по предоставлению Украине кредита, формируемого на основе заблокированных активов ЦБ РФ, а не доходов от них. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

