Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Euractiv: ЕС не знает, как совместить два кредита Украине - 07.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251007/ukraina-863235627.html
Euractiv: ЕС не знает, как совместить два кредита Украине
Euractiv: ЕС не знает, как совместить два кредита Украине - 07.10.2025, ПРАЙМ
Euractiv: ЕС не знает, как совместить два кредита Украине
Руководство Евросоюза не знает, как совместить выделение сразу двух кредитов Киеву в рамках разных программ, сообщает портал Euractiv со ссылкой на... | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T10:07+0300
2025-10-07T10:07+0300
экономика
финансы
мировая экономика
рф
киев
украина
фридрих мерц
урсула фон дер ляйен
кая каллас
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_0:90:3319:1957_1920x0_80_0_0_32780470e784051d2b4b46362bd3f795.jpg
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Руководство Евросоюза не знает, как совместить выделение сразу двух кредитов Киеву в рамках разных программ, сообщает портал Euractiv со ссылкой на высокопоставленного чиновника Еврокомиссии. "Брюссель пока не определил, как предоставить планируемый "займ на возмещение ущерба" для Украины на 185 миллиардов евро с использованием замороженных российских активов одновременно с финансированием другой программы на 45 миллиардов евро для Киева, разработанной "Большой семеркой", - пишет издание. Чиновник пояснил изданию, что в ЕС не знают, как действовать в случае потери доходов от замороженных российских активов, ведь они необходимы для выплат Киеву в рамках инициативы G7 по предоставлению чрезвычайных займов для ускоренного поступления доходов (ERA). "У нас нет никакой окончательной идеи о том, как решить это… Суть вопроса заключается в том, что пока мы говорим: "Послушайте, давайте не будем выделять все из этих 185 миллиардов", - заявил чиновник порталу. Ранее в статье для Financial Times канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму около 140 миллиардов евро за счет замороженных активов РФ. Мерц отметил, что эти деньги должны использоваться исключительно для обороны Украины, а не для общих бюджетных целей. Газета отмечает, что Франция потребовала, чтобы оружие, которое покупает Киев, было европейским. По данным Financial Times, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что часть кредита должна быть использована для "закупок в Европе и с Европой". Глава евродипломатии Кая Каллас заявила 1 октября, что в Евросоюзе нет консенсуса по предоставлению Украине кредита, формируемого на основе заблокированных активов ЦБ РФ, а не доходов от них. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://1prime.ru/20251006/vsu-863227392.html
рф
киев
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_0a9c1f283f1ee7616f766e9c1f95fe43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, рф, киев, украина, фридрих мерц, урсула фон дер ляйен, кая каллас, ес, financial times
Экономика, Финансы, Мировая экономика, РФ, Киев, УКРАИНА, Фридрих Мерц, Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас, ЕС, Financial Times
10:07 07.10.2025
 
Euractiv: ЕС не знает, как совместить два кредита Украине

Euractiv: ЕС не знает, как совместить два кредита Украине в рамках разных программ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕС
ЕС - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
ЕС. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Руководство Евросоюза не знает, как совместить выделение сразу двух кредитов Киеву в рамках разных программ, сообщает портал Euractiv со ссылкой на высокопоставленного чиновника Еврокомиссии.
"Брюссель пока не определил, как предоставить планируемый "займ на возмещение ущерба" для Украины на 185 миллиардов евро с использованием замороженных российских активов одновременно с финансированием другой программы на 45 миллиардов евро для Киева, разработанной "Большой семеркой", - пишет издание.
Чиновник пояснил изданию, что в ЕС не знают, как действовать в случае потери доходов от замороженных российских активов, ведь они необходимы для выплат Киеву в рамках инициативы G7 по предоставлению чрезвычайных займов для ускоренного поступления доходов (ERA).
"У нас нет никакой окончательной идеи о том, как решить это… Суть вопроса заключается в том, что пока мы говорим: "Послушайте, давайте не будем выделять все из этих 185 миллиардов", - заявил чиновник порталу.
Ранее в статье для Financial Times канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму около 140 миллиардов евро за счет замороженных активов РФ. Мерц отметил, что эти деньги должны использоваться исключительно для обороны Украины, а не для общих бюджетных целей. Газета отмечает, что Франция потребовала, чтобы оружие, которое покупает Киев, было европейским. По данным Financial Times, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что часть кредита должна быть использована для "закупок в Европе и с Европой". Глава евродипломатии Кая Каллас заявила 1 октября, что в Евросоюзе нет консенсуса по предоставлению Украине кредита, формируемого на основе заблокированных активов ЦБ РФ, а не доходов от них.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
"Отбили территории". В США раскрыли, на какой шаг пошла Украина
Вчера, 23:13
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаРФКиевУКРАИНАФридрих МерцУрсула фон дер ЛяйенКая КалласЕСFinancial Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала