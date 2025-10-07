https://1prime.ru/20251007/ukraina-863249893.html
На Украине наступил транспортный кризис
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Транспортный кризис наступил на Украине из-за массовой мобилизации водителей в ВСУ, заявил эксперт и основатель логистической компании Prime Дмитрий Леушкин. "Машин полно, как минимум в два-три раза больше, чтобы закрыть все насущные потребности. Просто они стоят не на рейсах, а под забором. Нет водителей! Норма 50% бронирования их туда всех засосала. И процесс продолжается. Через три месяца может показаться, что острота проблемы уменьшится, как-то доживем до января-февраля, они обещают быть рекордно низкими по грузам", - приводит слова Леушкина украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. Лёушкин также призвал обеспечить бронью от мобилизации до 75% водителей, занимающихся международными перевозками, чтобы избежать срыва поставок. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
