Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине наступил транспортный кризис - 07.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251007/ukraina-863249893.html
На Украине наступил транспортный кризис
На Украине наступил транспортный кризис - 07.10.2025, ПРАЙМ
На Украине наступил транспортный кризис
Транспортный кризис наступил на Украине из-за массовой мобилизации водителей в ВСУ, заявил эксперт и основатель логистической компании Prime Дмитрий Леушкин. | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T15:57+0300
2025-10-07T15:57+0300
украина
всу
prime
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/76657/96/766579641_0:57:1500:901_1920x0_80_0_0_c99acf1792d70ba6ca96b051966896ef.jpg
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Транспортный кризис наступил на Украине из-за массовой мобилизации водителей в ВСУ, заявил эксперт и основатель логистической компании Prime Дмитрий Леушкин. "Машин полно, как минимум в два-три раза больше, чтобы закрыть все насущные потребности. Просто они стоят не на рейсах, а под забором. Нет водителей! Норма 50% бронирования их туда всех засосала. И процесс продолжается. Через три месяца может показаться, что острота проблемы уменьшится, как-то доживем до января-февраля, они обещают быть рекордно низкими по грузам", - приводит слова Леушкина украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. Лёушкин также призвал обеспечить бронью от мобилизации до 75% водителей, занимающихся международными перевозками, чтобы избежать срыва поставок. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
https://1prime.ru/20251007/ukraina-863235627.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76657/96/766579641_112:0:1389:958_1920x0_80_0_0_3775e1ec716bd3a7fa0206bbeb77c9e6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, всу, prime, в мире
УКРАИНА, ВСУ, Prime, В мире
15:57 07.10.2025
 
На Украине наступил транспортный кризис

Эксперт Леушкин: мобилизация на Украине привела к транспортному кризису

© РИА Новости . Александр МазуркевичФуры
Фуры - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Фуры. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Транспортный кризис наступил на Украине из-за массовой мобилизации водителей в ВСУ, заявил эксперт и основатель логистической компании Prime Дмитрий Леушкин.
"Машин полно, как минимум в два-три раза больше, чтобы закрыть все насущные потребности. Просто они стоят не на рейсах, а под забором. Нет водителей! Норма 50% бронирования их туда всех засосала. И процесс продолжается. Через три месяца может показаться, что острота проблемы уменьшится, как-то доживем до января-февраля, они обещают быть рекордно низкими по грузам", - приводит слова Леушкина украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
Лёушкин также призвал обеспечить бронью от мобилизации до 75% водителей, занимающихся международными перевозками, чтобы избежать срыва поставок.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
ЕС - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Euractiv: ЕС не знает, как совместить два кредита Украине
10:07
 
УКРАИНАВСУPrimeВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала