Украине не хватает трех миллиардов кубометров газа, заявил эксперт

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Украине не хватает трех миллиардов кубометров газа для прохождения отопительного сезона, считает эксперт украинского института энергетических стратегий Юрий Корольчук. "Сейчас нам не хватает газа, примерно три миллиарда кубометров. В хранилищах должно было быть 16 миллиардов кубометров... Хотят докупить во время отопительного сезона: в декабре-феврале", - заявил Корольчук в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция". Как уточнил Корольчук, на данный момент в украинских газохранилищах содержится более 12 миллиардов кубометров топлива, но, как допускает эксперт, страна может успеть поднять запасы до 13 миллиардов к началу холодов. По словам эксперта, в прошлом году Украина начинала отопительный сезон с таким же запасом газа, и из-за теплой зимы и экономии топлива промышленностью смогла избежать дефицита. В этом году, считает Корольчук, стране придется докупать три миллиарда кубометров газа, при том, что у страны есть средства только на один, а также прибегнуть к экономии топлива даже бытовыми потребителями. Ранее глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что предстоящей зимой на Украине ожидаются отключения газа из-за отсутствия запасов, а температура в квартирах будет достигать 12-14 градусов тепла. Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан ранее заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода (ОЗП), на это потребуется около 2 миллиардов евро.
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Украине не хватает трех миллиардов кубометров газа для прохождения отопительного сезона, считает эксперт украинского института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
"Сейчас нам не хватает газа, примерно три миллиарда кубометров. В хранилищах должно было быть 16 миллиардов кубометров... Хотят докупить во время отопительного сезона: в декабре-феврале", - заявил Корольчук в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция".
Как уточнил Корольчук, на данный момент в украинских газохранилищах содержится более 12 миллиардов кубометров топлива, но, как допускает эксперт, страна может успеть поднять запасы до 13 миллиардов к началу холодов.
По словам эксперта, в прошлом году Украина
начинала отопительный сезон с таким же запасом газа, и из-за теплой зимы и экономии топлива промышленностью смогла избежать дефицита. В этом году, считает Корольчук, стране придется докупать три миллиарда кубометров газа, при том, что у страны есть средства только на один, а также прибегнуть к экономии топлива даже бытовыми потребителями.
Ранее глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что предстоящей зимой на Украине ожидаются отключения газа из-за отсутствия запасов, а температура в квартирах будет достигать 12-14 градусов тепла.
Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан ранее заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.
Украинская версия журнала Forbes
3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины
" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода (ОЗП), на это потребуется около 2 миллиардов евро.
