Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украине не хватает трех миллиардов кубометров газа, заявил эксперт - 07.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251007/ukraina-863265273.html
Украине не хватает трех миллиардов кубометров газа, заявил эксперт
Украине не хватает трех миллиардов кубометров газа, заявил эксперт - 07.10.2025, ПРАЙМ
Украине не хватает трех миллиардов кубометров газа, заявил эксперт
Украине не хватает трех миллиардов кубометров газа для прохождения отопительного сезона, считает эксперт украинского института энергетических стратегий Юрий... | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T22:50+0300
2025-10-07T22:50+0300
газ
украина
forbes
нафтогаз украины
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/07/863265135_0:153:3000:1841_1920x0_80_0_0_84c694e5e63394f6a8d8e2bb52eff2c8.jpg
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Украине не хватает трех миллиардов кубометров газа для прохождения отопительного сезона, считает эксперт украинского института энергетических стратегий Юрий Корольчук. "Сейчас нам не хватает газа, примерно три миллиарда кубометров. В хранилищах должно было быть 16 миллиардов кубометров... Хотят докупить во время отопительного сезона: в декабре-феврале", - заявил Корольчук в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция". Как уточнил Корольчук, на данный момент в украинских газохранилищах содержится более 12 миллиардов кубометров топлива, но, как допускает эксперт, страна может успеть поднять запасы до 13 миллиардов к началу холодов. По словам эксперта, в прошлом году Украина начинала отопительный сезон с таким же запасом газа, и из-за теплой зимы и экономии топлива промышленностью смогла избежать дефицита. В этом году, считает Корольчук, стране придется докупать три миллиарда кубометров газа, при том, что у страны есть средства только на один, а также прибегнуть к экономии топлива даже бытовыми потребителями. Ранее глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что предстоящей зимой на Украине ожидаются отключения газа из-за отсутствия запасов, а температура в квартирах будет достигать 12-14 градусов тепла. Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан ранее заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода (ОЗП), на это потребуется около 2 миллиардов евро.
https://1prime.ru/20251007/ssha-863264541.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/07/863265135_172:0:2829:1993_1920x0_80_0_0_2735ae0d967626bb0dc79ebf56a981a9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, украина, forbes, нафтогаз украины, мировая экономика
Газ, УКРАИНА, Forbes, Нафтогаз Украины, Мировая экономика
22:50 07.10.2025
 
Украине не хватает трех миллиардов кубометров газа, заявил эксперт

Корольчук: Украине не хватает трех миллиардов кубометров газа

© РИА Новости . Александр Максименко | Перейти в медиабанкПредупреждающий знак на территории дожимной компрессорной станции
Предупреждающий знак на территории дожимной компрессорной станции - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Предупреждающий знак на территории дожимной компрессорной станции. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Максименко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Украине не хватает трех миллиардов кубометров газа для прохождения отопительного сезона, считает эксперт украинского института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
"Сейчас нам не хватает газа, примерно три миллиарда кубометров. В хранилищах должно было быть 16 миллиардов кубометров... Хотят докупить во время отопительного сезона: в декабре-феврале", - заявил Корольчук в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция".
Как уточнил Корольчук, на данный момент в украинских газохранилищах содержится более 12 миллиардов кубометров топлива, но, как допускает эксперт, страна может успеть поднять запасы до 13 миллиардов к началу холодов.
По словам эксперта, в прошлом году Украина начинала отопительный сезон с таким же запасом газа, и из-за теплой зимы и экономии топлива промышленностью смогла избежать дефицита. В этом году, считает Корольчук, стране придется докупать три миллиарда кубометров газа, при том, что у страны есть средства только на один, а также прибегнуть к экономии топлива даже бытовыми потребителями.
Ранее глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что предстоящей зимой на Украине ожидаются отключения газа из-за отсутствия запасов, а температура в квартирах будет достигать 12-14 градусов тепла.
Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан ранее заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.
Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода (ОЗП), на это потребуется около 2 миллиардов евро.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
В США рассказали о миллионных переводах Зеленского в саудовский банк
Вчера, 22:35
 
ГазУКРАИНАForbesНафтогаз УкраиныМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала