https://1prime.ru/20251007/ukraina-863265273.html

Украине не хватает трех миллиардов кубометров газа, заявил эксперт

Украине не хватает трех миллиардов кубометров газа, заявил эксперт - 07.10.2025, ПРАЙМ

Украине не хватает трех миллиардов кубометров газа, заявил эксперт

Украине не хватает трех миллиардов кубометров газа для прохождения отопительного сезона, считает эксперт украинского института энергетических стратегий Юрий... | 07.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-07T22:50+0300

2025-10-07T22:50+0300

2025-10-07T22:50+0300

газ

украина

forbes

нафтогаз украины

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/07/863265135_0:153:3000:1841_1920x0_80_0_0_84c694e5e63394f6a8d8e2bb52eff2c8.jpg

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Украине не хватает трех миллиардов кубометров газа для прохождения отопительного сезона, считает эксперт украинского института энергетических стратегий Юрий Корольчук. "Сейчас нам не хватает газа, примерно три миллиарда кубометров. В хранилищах должно было быть 16 миллиардов кубометров... Хотят докупить во время отопительного сезона: в декабре-феврале", - заявил Корольчук в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция". Как уточнил Корольчук, на данный момент в украинских газохранилищах содержится более 12 миллиардов кубометров топлива, но, как допускает эксперт, страна может успеть поднять запасы до 13 миллиардов к началу холодов. По словам эксперта, в прошлом году Украина начинала отопительный сезон с таким же запасом газа, и из-за теплой зимы и экономии топлива промышленностью смогла избежать дефицита. В этом году, считает Корольчук, стране придется докупать три миллиарда кубометров газа, при том, что у страны есть средства только на один, а также прибегнуть к экономии топлива даже бытовыми потребителями. Ранее глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что предстоящей зимой на Украине ожидаются отключения газа из-за отсутствия запасов, а температура в квартирах будет достигать 12-14 градусов тепла. Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан ранее заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода (ОЗП), на это потребуется около 2 миллиардов евро.

https://1prime.ru/20251007/ssha-863264541.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, украина, forbes, нафтогаз украины, мировая экономика