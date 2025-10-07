https://1prime.ru/20251007/vino-863247430.html
Производство вина во Франции рухнет до минимума с 1995 года
Производство вина во Франции рухнет до минимума с 1995 года - 07.10.2025, ПРАЙМ
Производство вина во Франции рухнет до минимума с 1995 года
Франция, второй крупнейший производитель вина в мире, в текущем году столкнется с самым низким уровнем выпуска как минимум с 1995 года - всего 36 миллионов... | 07.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Франция, второй крупнейший производитель вина в мире, в текущем году столкнется с самым низким уровнем выпуска как минимум с 1995 года - всего 36 миллионов гектолитров, следует из анализа РИА Новости данных статистического агентства минсельхоза Франции (Agreste) и Международной организации виноградарства и виноделия (OIV)."Согласно оценкам, установленным на 1 октября 2025 года, производство французского вина в 2025 году было пересмотрено в сторону понижения и, как ожидается, достигнет 36 миллионов гектолитров. Этот объем, близкий к и без того низкому показателю 2024 года, будет значительно ниже среднего производства за последние пять лет (-16%)", - прогнозируют аналитики статистического агентства минсельхоза Франции. Главная причина - непогода и вызванные ею пожары. Так, в августе многие регионы страны столкнулись с сильной засухой, которая привела к снижению урожайности, ускорила созревание винограда и одновременно затормозила его рост. В результате ягоды стали мельче и содержали меньше сока. Кроме того, из-за этой экстремальной жары на юге страны произошел крупный пожар, который уничтожил существенную часть виноградников. Это уже второе снижение прогноза на текущий год - изначально в министерстве ожидали восстановление производства до 40 миллионов гектолитров, а затем понизили до 37,4 миллиона гектолитров. Если прогноз сбудется, то выпуск в 2025 году снизится по сравнению с 2024 годом на 1% и станет минимальным с 1995 года (более ранних данных в открытом доступе нет).
