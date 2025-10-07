Европарламент упростил процедуру приостановки визовых соглашений

https://1prime.ru/20251007/vizy-863245994.html
БРЮССЕЛЬ, 7 октября - ПРАЙМ. Европарламент проголосовал за упрощение процедуры приостановления действия визовых соглашений со странами, в которых, по мнению представителей Евросоюза, не соблюдаются права человека, на фоне угроз ЕС отменить безвизовый режим с Грузией из-за политики властей. В сентябре официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер заявила, что Еврокомиссия рассматривает возможность введения санкций против властей Грузии и приостановки безвизового режима. "Парламент проголосовал за закон, упрощающий отмену права на безвизовый въезд в ЕС для стран, которые представляют угрозу безопасности или не соблюдают права человека", - говорится в документе. В настоящее время граждане 61 страны, включая Грузию, могут въезжать в Шенгенскую зону без виз для краткосрочного пребывания сроком до 90 дней в течение 180-дневного периода. "Этот механизм позволяет Еврокомиссии повторно вводить визы для конкретной страны, когда возникают проблемы с безопасностью - сначала временно, в ожидании расследования и диалога, а затем на постоянной основе, если проблемы сохраняются", - уточняется в документе. Новый закон добавляет дополнительные основания для приостановки безвизового режима, включая гибридные угрозы, программы продажи гражданства за инвестиции, несогласованность с политикой ЕС в сфере миграции, нарушения Устава ООН, международного права в области прав человека или гуманитарного права, а также невыполнение решений международных судов.
