https://1prime.ru/20251007/vizy-863245994.html

Европарламент упростил процедуру приостановки визовых соглашений

Европарламент упростил процедуру приостановки визовых соглашений - 07.10.2025, ПРАЙМ

Европарламент упростил процедуру приостановки визовых соглашений

Европарламент проголосовал за упрощение процедуры приостановления действия визовых соглашений со странами, в которых, по мнению представителей Евросоюза, не... | 07.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-07T14:47+0300

2025-10-07T14:47+0300

2025-10-07T14:47+0300

экономика

мировая экономика

грузия

ес

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg

БРЮССЕЛЬ, 7 октября - ПРАЙМ. Европарламент проголосовал за упрощение процедуры приостановления действия визовых соглашений со странами, в которых, по мнению представителей Евросоюза, не соблюдаются права человека, на фоне угроз ЕС отменить безвизовый режим с Грузией из-за политики властей. В сентябре официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер заявила, что Еврокомиссия рассматривает возможность введения санкций против властей Грузии и приостановки безвизового режима. "Парламент проголосовал за закон, упрощающий отмену права на безвизовый въезд в ЕС для стран, которые представляют угрозу безопасности или не соблюдают права человека", - говорится в документе. В настоящее время граждане 61 страны, включая Грузию, могут въезжать в Шенгенскую зону без виз для краткосрочного пребывания сроком до 90 дней в течение 180-дневного периода. "Этот механизм позволяет Еврокомиссии повторно вводить визы для конкретной страны, когда возникают проблемы с безопасностью - сначала временно, в ожидании расследования и диалога, а затем на постоянной основе, если проблемы сохраняются", - уточняется в документе. Новый закон добавляет дополнительные основания для приостановки безвизового режима, включая гибридные угрозы, программы продажи гражданства за инвестиции, несогласованность с политикой ЕС в сфере миграции, нарушения Устава ООН, международного права в области прав человека или гуманитарного права, а также невыполнение решений международных судов.

https://1prime.ru/20251006/evropa-863220155.html

грузия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, грузия, ес, оон