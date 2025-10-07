https://1prime.ru/20251007/vodka-863233988.html
В России снизилось производство водки
экономика
бизнес
россия
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Производство водки в России за январь-сентябрь 2025 года снизилось на 6% в годовом выражении, до 52,413 миллиона декалитров, при этом выпуск ликеро-водочных изделий (ЛВИ) вырос на 9,4% и составил 13,403 миллиона декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля. Отмечается, что коньяков за девять месяцев произвели на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 5,706 миллиона декалитров. Всего спиртных напитков крепостью свыше 9% было выпущено на 4,2% меньше - 78,437 миллиона декалитров. Выпуск слабоалкогольной продукции, в том числе готовых коктейлей, упал на 87,8%, до 1,131 миллиона декалитров. По данным службы, вина виноградного произвели на 11,6% больше - 26,783 миллиона декалитров. Выпуск игристых вин вырос на 9,6%, до 12,222 миллиона декалитров. Ликерных вин было произведено на 9,6% больше - 981,5 тысячи декалитров. Всего алкогольной продукции без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в январе-сентябре 2025 года было выпущено на 9,1% меньше в годовом выражении - 120,782 миллиона декалитров.
