Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"ВСМПО-Ависма" направит на производство титановых изделий до 3 млрд рублей - 07.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251007/vsmpo-avism-863232355.html
"ВСМПО-Ависма" направит на производство титановых изделий до 3 млрд рублей
"ВСМПО-Ависма" направит на производство титановых изделий до 3 млрд рублей - 07.10.2025, ПРАЙМ
"ВСМПО-Ависма" направит на производство титановых изделий до 3 млрд рублей
Корпорация "ВСМПО-Ависма" направит на производство титановых изделий с помощью высоких технологий до 3 миллиардов рублей до 2030 года, следует из слов директора | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T07:16+0300
2025-10-07T07:16+0300
бизнес
промышленность
россия
рф
индия
ближний восток
boeing
airbus
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863232355.jpg?1759810601
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Корпорация "ВСМПО-Ависма" направит на производство титановых изделий с помощью высоких технологий до 3 миллиардов рублей до 2030 года, следует из слов директора по инновациям и развитию предприятия Дениса Степанова РИА Новости. "Потенциально до 3 миллиардов рублей необходимо будет инвестировать, чтобы закупить основное и вспомогательное оборудование, расширить лабораторную базу. Это до 2030 года", - ответил он на вопрос об объеме инвестиций в развитие аддитивных технологий для производства титановых изделий. Степанов добавил, что к декабрю будет полностью готов весь производственный цикл 3D-печати и компания сможет производить как сырье, так и детали, а с 2026 года сможет выпускать до 2000 деталей в год. По его словам, к 2030 году объем производства аддитивным методом может составить уже около 10-15 тысяч деталей ежегодно или 100-150 тонн деталей, что является достаточно большим объемом на аддитивном рынке РФ. "Уже формируется пул заказов для судостроения, медицины, нефтегазовой отрасли и ТНП, а также готовим предложения и рассматриваем изделия для авиационной промышленности… Изначально мы планируем пока в текущей ситуации закрывать потребности внутреннего рынка, но потенциально мы можем это делать и на внешнем рынке… Если возобновится сотрудничество (с Airbus или Boeing), мы будем готовы, в том числе, обеспечивать и внешние рынки подобного рода продукцией", - отметил Степанов. Он предположил, что только для одного самолета может потребоваться около 200 деталей, например, для китайского лайнера C919 компании Comac или аналогичных Boeing 737, Airbus 320 и российского МС-21. В качестве потенциальных рынков сбыта аддитивных решений рассматриваются преимущественно Индия и Ближний Восток. Ранее, в августе, компания заявляла, что планирует занять 50% рынка аддитивных технологий (3D-печати) в России к 2030 году - будет производить сырье для печати изделий и деталей из металлов и печатать сами детали. Число принтеров к тому времени достигнет 40-50 агрегатов. В том же месяце пресс-служба сообщала РИА Новости, что корпорация готова вернуться к сотрудничеству с американским авиастроительным концерном Boeing, инвестиции в технологии не останавливались и предприятие готово возобновить работу на полную мощность, чтобы обеспечивать заказы на стабильно высоком уровне.
рф
индия
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность, россия, рф, индия, ближний восток, boeing, airbus
Бизнес, Промышленность, РОССИЯ, РФ, ИНДИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Boeing, Airbus
07:16 07.10.2025
 
"ВСМПО-Ависма" направит на производство титановых изделий до 3 млрд рублей

«ВСМПО-Ависма» направит на производство титановых изделий до 3 млрд рублей

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Корпорация "ВСМПО-Ависма" направит на производство титановых изделий с помощью высоких технологий до 3 миллиардов рублей до 2030 года, следует из слов директора по инновациям и развитию предприятия Дениса Степанова РИА Новости.
"Потенциально до 3 миллиардов рублей необходимо будет инвестировать, чтобы закупить основное и вспомогательное оборудование, расширить лабораторную базу. Это до 2030 года", - ответил он на вопрос об объеме инвестиций в развитие аддитивных технологий для производства титановых изделий.
Степанов добавил, что к декабрю будет полностью готов весь производственный цикл 3D-печати и компания сможет производить как сырье, так и детали, а с 2026 года сможет выпускать до 2000 деталей в год. По его словам, к 2030 году объем производства аддитивным методом может составить уже около 10-15 тысяч деталей ежегодно или 100-150 тонн деталей, что является достаточно большим объемом на аддитивном рынке РФ.
"Уже формируется пул заказов для судостроения, медицины, нефтегазовой отрасли и ТНП, а также готовим предложения и рассматриваем изделия для авиационной промышленности… Изначально мы планируем пока в текущей ситуации закрывать потребности внутреннего рынка, но потенциально мы можем это делать и на внешнем рынке… Если возобновится сотрудничество (с Airbus или Boeing), мы будем готовы, в том числе, обеспечивать и внешние рынки подобного рода продукцией", - отметил Степанов.
Он предположил, что только для одного самолета может потребоваться около 200 деталей, например, для китайского лайнера C919 компании Comac или аналогичных Boeing 737, Airbus 320 и российского МС-21.
В качестве потенциальных рынков сбыта аддитивных решений рассматриваются преимущественно Индия и Ближний Восток.
Ранее, в августе, компания заявляла, что планирует занять 50% рынка аддитивных технологий (3D-печати) в России к 2030 году - будет производить сырье для печати изделий и деталей из металлов и печатать сами детали. Число принтеров к тому времени достигнет 40-50 агрегатов.
В том же месяце пресс-служба сообщала РИА Новости, что корпорация готова вернуться к сотрудничеству с американским авиастроительным концерном Boeing, инвестиции в технологии не останавливались и предприятие готово возобновить работу на полную мощность, чтобы обеспечивать заказы на стабильно высоком уровне.
 
БизнесПромышленностьРОССИЯРФИНДИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКBoeingAirbus
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала