https://1prime.ru/20251007/vsmpo-avism-863232355.html

"ВСМПО-Ависма" направит на производство титановых изделий до 3 млрд рублей

"ВСМПО-Ависма" направит на производство титановых изделий до 3 млрд рублей - 07.10.2025, ПРАЙМ

"ВСМПО-Ависма" направит на производство титановых изделий до 3 млрд рублей

Корпорация "ВСМПО-Ависма" направит на производство титановых изделий с помощью высоких технологий до 3 миллиардов рублей до 2030 года, следует из слов директора | 07.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-07T07:16+0300

2025-10-07T07:16+0300

2025-10-07T07:16+0300

бизнес

промышленность

россия

рф

индия

ближний восток

boeing

airbus

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863232355.jpg?1759810601

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Корпорация "ВСМПО-Ависма" направит на производство титановых изделий с помощью высоких технологий до 3 миллиардов рублей до 2030 года, следует из слов директора по инновациям и развитию предприятия Дениса Степанова РИА Новости. "Потенциально до 3 миллиардов рублей необходимо будет инвестировать, чтобы закупить основное и вспомогательное оборудование, расширить лабораторную базу. Это до 2030 года", - ответил он на вопрос об объеме инвестиций в развитие аддитивных технологий для производства титановых изделий. Степанов добавил, что к декабрю будет полностью готов весь производственный цикл 3D-печати и компания сможет производить как сырье, так и детали, а с 2026 года сможет выпускать до 2000 деталей в год. По его словам, к 2030 году объем производства аддитивным методом может составить уже около 10-15 тысяч деталей ежегодно или 100-150 тонн деталей, что является достаточно большим объемом на аддитивном рынке РФ. "Уже формируется пул заказов для судостроения, медицины, нефтегазовой отрасли и ТНП, а также готовим предложения и рассматриваем изделия для авиационной промышленности… Изначально мы планируем пока в текущей ситуации закрывать потребности внутреннего рынка, но потенциально мы можем это делать и на внешнем рынке… Если возобновится сотрудничество (с Airbus или Boeing), мы будем готовы, в том числе, обеспечивать и внешние рынки подобного рода продукцией", - отметил Степанов. Он предположил, что только для одного самолета может потребоваться около 200 деталей, например, для китайского лайнера C919 компании Comac или аналогичных Boeing 737, Airbus 320 и российского МС-21. В качестве потенциальных рынков сбыта аддитивных решений рассматриваются преимущественно Индия и Ближний Восток. Ранее, в августе, компания заявляла, что планирует занять 50% рынка аддитивных технологий (3D-печати) в России к 2030 году - будет производить сырье для печати изделий и деталей из металлов и печатать сами детали. Число принтеров к тому времени достигнет 40-50 агрегатов. В том же месяце пресс-служба сообщала РИА Новости, что корпорация готова вернуться к сотрудничеству с американским авиастроительным концерном Boeing, инвестиции в технологии не останавливались и предприятие готово возобновить работу на полную мощность, чтобы обеспечивать заказы на стабильно высоком уровне.

рф

индия

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, россия, рф, индия, ближний восток, boeing, airbus