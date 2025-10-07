https://1prime.ru/20251007/yuan-863236015.html
Курс юаня снизился в начале торгов
Курс юаня снизился в начале торгов - 07.10.2025, ПРАЙМ
Курс юаня снизился в начале торгов
КУРС ЮАНЯ В НАЧАЛЕ ТОРГОВ ПАДАЕТ НА 9 КОП, ДО 11,38 РУБ – ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T10:03+0300
2025-10-07T10:03+0300
2025-10-07T10:03+0300
КУРС ЮАНЯ В НАЧАЛЕ ТОРГОВ ПАДАЕТ НА 9 КОП, ДО 11,38 РУБ – ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИРИА Новости
Курс юаня снизился в начале торгов
Курс юаня в начале торгов упал на девять копеек до 11,38 рубля