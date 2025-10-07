https://1prime.ru/20251007/yuan-863237160.html

ЦБ 6 октября не проводил расчетов по операциям с юанем

ЦБ 6 октября не проводил расчетов по операциям с юанем - 07.10.2025, ПРАЙМ

ЦБ 6 октября не проводил расчетов по операциям с юанем

Банк России 6 октября не проводил расчетов по операциям с юанем на внутреннем рынке, следует из данных на сайте регулятора. | 07.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-07T10:50+0300

2025-10-07T10:50+0300

2025-10-07T10:50+0300

экономика

рынок

банки

финансы

китай

рф

минфин

фнб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec81a809345c51f150c7ba32932db5ad.jpg

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Банк России 6 октября не проводил расчетов по операциям с юанем на внутреннем рынке, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. Финансовые рынки Китая закрыты в связи с каникулами - "Золотой неделей" - с 1 по 7 октября. ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), приостановленные 28 ноября 2024 года. Во втором полугодии это суммарно добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,94 миллиарда рублей в день. Минфин со своей стороны анонсировал, что с 5 сентября по 6 октября направит на продажу валюты и золота по бюджетному правилу 31,5 миллиарда рублей, по 1,4 миллиарда в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.

https://1prime.ru/20251007/rynki-863233485.html

китай

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, банки, финансы, китай, рф, минфин, фнб