Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается второй день подряд - 07.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251007/yuan-863251651.html
Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается второй день подряд
Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается второй день подряд - 07.10.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается второй день подряд
Курс китайской валюты к рублю во вторник продолжает снижаться вторую сессию подряд, закрепляясь в районе уровня 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи. | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T16:45+0300
2025-10-07T16:45+0300
экономика
рынок
торги
сша
китай
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624742_0:302:2567:1746_1920x0_80_0_0_a9c675b609e40e55370de9adef3cbf54.jpg
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник продолжает снижаться вторую сессию подряд, закрепляясь в районе уровня 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.27 мск падал на 9 копеек (-0,8%), до 11,38 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,32-11,41 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 82,02 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 81,33 рубля. Рубль на подъеме Юань на Мосбирже во вторник продолжает снижаться вторую торговую сессию подряд, китайская валюта закрепляется в районе отметки 11,4 рубля. "В настоящий момент курс рубля немного отклонился от нормального состояния, так как пара юань-рубль потеряла в ликвидности. С 1 по 8 октября китайские банки закрыты из-за национальных праздников. Кроме того, ввиду высокого процентного дифференциала многие участники предпочли пересидеть этот период праздников в рублевых ставках", - комментирует Эдуард Лучшин из СДМ-банка. Внешние рыночные факторы формируют негативный фон курса рубля. Стоимость нефти к 16.29 мск снижалась на 0,4%, до 65,2 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – повышался на 0,4%, до 98,5 пункта. Прогнозы Российская валюта демонстрирует укрепление, и на Мосбирже курс юаня пока может продолжить двигаться вблизи 11,3-11,5 рубля, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". До конца недели юань может остаться в диапазоне 11,25-11,55 рубля с тестом верхней границы диапазона после восстановления платежей с окончанием праздников в Китае, полагает Лучшин из СДМ-банка. "Следующим уровнем сопротивления для юаня станет район 11,75-11,80 рубля. Поддержкой в боковом диапазоне выступит район 11,25-11,30 рубля", - добавляет он.
https://1prime.ru/20251007/aktsii-863248214.html
https://1prime.ru/20251007/evro-863239197.html
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624742_0:62:2567:1987_1920x0_80_0_0_c1889331b6b7d6e822afb0ccace13db1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, китай, мосбиржа
Экономика, Рынок, Торги, США, КИТАЙ, Мосбиржа
16:45 07.10.2025
 
Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается второй день подряд

Курс юаня на Мосбирже снижается второй день, закрепляясь в районе 11,4 рубля

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Юань. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник продолжает снижаться вторую сессию подряд, закрепляясь в районе уровня 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.27 мск падал на 9 копеек (-0,8%), до 11,38 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,32-11,41 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 82,02 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 81,33 рубля.
Котировки
Российский рынок акций незначительно растет
15:31

Рубль на подъеме

Юань на Мосбирже во вторник продолжает снижаться вторую торговую сессию подряд, китайская валюта закрепляется в районе отметки 11,4 рубля.
"В настоящий момент курс рубля немного отклонился от нормального состояния, так как пара юань-рубль потеряла в ликвидности. С 1 по 8 октября китайские банки закрыты из-за национальных праздников. Кроме того, ввиду высокого процентного дифференциала многие участники предпочли пересидеть этот период праздников в рублевых ставках", - комментирует Эдуард Лучшин из СДМ-банка.
Внешние рыночные факторы формируют негативный фон курса рубля. Стоимость нефти к 16.29 мск снижалась на 0,4%, до 65,2 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – повышался на 0,4%, до 98,5 пункта.

Прогнозы

Российская валюта демонстрирует укрепление, и на Мосбирже курс юаня пока может продолжить двигаться вблизи 11,3-11,5 рубля, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
До конца недели юань может остаться в диапазоне 11,25-11,55 рубля с тестом верхней границы диапазона после восстановления платежей с окончанием праздников в Китае, полагает Лучшин из СДМ-банка.
"Следующим уровнем сопротивления для юаня станет район 11,75-11,80 рубля. Поддержкой в боковом диапазоне выступит район 11,25-11,30 рубля", - добавляет он.
Евро - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Евро дешевеет к доллару на новостях из Германии
11:37
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАКИТАЙМосбиржа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала