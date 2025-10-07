https://1prime.ru/20251007/yuan-863251651.html

Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается второй день подряд

Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается второй день подряд - 07.10.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается второй день подряд

Курс китайской валюты к рублю во вторник продолжает снижаться вторую сессию подряд, закрепляясь в районе уровня 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи. | 07.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-07T16:45+0300

2025-10-07T16:45+0300

2025-10-07T16:45+0300

экономика

рынок

торги

сша

китай

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624742_0:302:2567:1746_1920x0_80_0_0_a9c675b609e40e55370de9adef3cbf54.jpg

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник продолжает снижаться вторую сессию подряд, закрепляясь в районе уровня 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.27 мск падал на 9 копеек (-0,8%), до 11,38 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,32-11,41 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 82,02 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 81,33 рубля. Рубль на подъеме Юань на Мосбирже во вторник продолжает снижаться вторую торговую сессию подряд, китайская валюта закрепляется в районе отметки 11,4 рубля. "В настоящий момент курс рубля немного отклонился от нормального состояния, так как пара юань-рубль потеряла в ликвидности. С 1 по 8 октября китайские банки закрыты из-за национальных праздников. Кроме того, ввиду высокого процентного дифференциала многие участники предпочли пересидеть этот период праздников в рублевых ставках", - комментирует Эдуард Лучшин из СДМ-банка. Внешние рыночные факторы формируют негативный фон курса рубля. Стоимость нефти к 16.29 мск снижалась на 0,4%, до 65,2 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – повышался на 0,4%, до 98,5 пункта. Прогнозы Российская валюта демонстрирует укрепление, и на Мосбирже курс юаня пока может продолжить двигаться вблизи 11,3-11,5 рубля, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". До конца недели юань может остаться в диапазоне 11,25-11,55 рубля с тестом верхней границы диапазона после восстановления платежей с окончанием праздников в Китае, полагает Лучшин из СДМ-банка. "Следующим уровнем сопротивления для юаня станет район 11,75-11,80 рубля. Поддержкой в боковом диапазоне выступит район 11,25-11,30 рубля", - добавляет он.

https://1prime.ru/20251007/aktsii-863248214.html

https://1prime.ru/20251007/evro-863239197.html

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, китай, мосбиржа