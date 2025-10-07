https://1prime.ru/20251007/yuan-863251651.html
Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается второй день подряд
Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается второй день подряд - 07.10.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается второй день подряд
Курс китайской валюты к рублю во вторник продолжает снижаться вторую сессию подряд, закрепляясь в районе уровня 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи. | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T16:45+0300
2025-10-07T16:45+0300
2025-10-07T16:45+0300
экономика
рынок
торги
сша
китай
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624742_0:302:2567:1746_1920x0_80_0_0_a9c675b609e40e55370de9adef3cbf54.jpg
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник продолжает снижаться вторую сессию подряд, закрепляясь в районе уровня 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.27 мск падал на 9 копеек (-0,8%), до 11,38 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,32-11,41 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 82,02 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 81,33 рубля. Рубль на подъеме Юань на Мосбирже во вторник продолжает снижаться вторую торговую сессию подряд, китайская валюта закрепляется в районе отметки 11,4 рубля. "В настоящий момент курс рубля немного отклонился от нормального состояния, так как пара юань-рубль потеряла в ликвидности. С 1 по 8 октября китайские банки закрыты из-за национальных праздников. Кроме того, ввиду высокого процентного дифференциала многие участники предпочли пересидеть этот период праздников в рублевых ставках", - комментирует Эдуард Лучшин из СДМ-банка. Внешние рыночные факторы формируют негативный фон курса рубля. Стоимость нефти к 16.29 мск снижалась на 0,4%, до 65,2 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – повышался на 0,4%, до 98,5 пункта. Прогнозы Российская валюта демонстрирует укрепление, и на Мосбирже курс юаня пока может продолжить двигаться вблизи 11,3-11,5 рубля, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". До конца недели юань может остаться в диапазоне 11,25-11,55 рубля с тестом верхней границы диапазона после восстановления платежей с окончанием праздников в Китае, полагает Лучшин из СДМ-банка. "Следующим уровнем сопротивления для юаня станет район 11,75-11,80 рубля. Поддержкой в боковом диапазоне выступит район 11,25-11,30 рубля", - добавляет он.
https://1prime.ru/20251007/aktsii-863248214.html
https://1prime.ru/20251007/evro-863239197.html
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624742_0:62:2567:1987_1920x0_80_0_0_c1889331b6b7d6e822afb0ccace13db1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, сша, китай, мосбиржа
Экономика, Рынок, Торги, США, КИТАЙ, Мосбиржа
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник продолжает снижаться вторую сессию подряд, закрепляясь в районе уровня 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.27 мск падал на 9 копеек (-0,8%), до 11,38 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,32-11,41 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 82,02 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 81,33 рубля.
Российский рынок акций незначительно растет
Юань на Мосбирже во вторник продолжает снижаться вторую торговую сессию подряд, китайская валюта закрепляется в районе отметки 11,4 рубля.
"В настоящий момент курс рубля немного отклонился от нормального состояния, так как пара юань-рубль потеряла в ликвидности. С 1 по 8 октября китайские банки закрыты из-за национальных праздников. Кроме того, ввиду высокого процентного дифференциала многие участники предпочли пересидеть этот период праздников в рублевых ставках", - комментирует Эдуард Лучшин из СДМ-банка.
Внешние рыночные факторы формируют негативный фон курса рубля. Стоимость нефти к 16.29 мск снижалась на 0,4%, до 65,2 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – повышался на 0,4%, до 98,5 пункта.
Российская валюта демонстрирует укрепление, и на Мосбирже курс юаня пока может продолжить двигаться вблизи 11,3-11,5 рубля, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
До конца недели юань может остаться в диапазоне 11,25-11,55 рубля с тестом верхней границы диапазона после восстановления платежей с окончанием праздников в Китае, полагает Лучшин из СДМ-банка.
"Следующим уровнем сопротивления для юаня станет район 11,75-11,80 рубля. Поддержкой в боковом диапазоне выступит район 11,25-11,30 рубля", - добавляет он.
Евро дешевеет к доллару на новостях из Германии