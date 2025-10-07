https://1prime.ru/20251007/yuan-863251993.html

Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается

Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается - 07.10.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается

Курс китайской валюты к рублю во вторник падает в пределах 1%, следует из данных Московской биржи. | 07.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-07T14:25+0300

2025-10-07T14:25+0300

2025-10-07T16:48+0300

экономика

торги

китай

рынок

мосбиржа

псб

юань

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624600_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_0c2b82e4aa23ae77c54b397fb7e7144c.jpg

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник падает в пределах 1%, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.04 мск снижался на 9 копеек, до 11,38 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,32-11,41 рубля. Развития тренда к укреплению рубля не ожидается, поскольку выходные в Китае в определенной степени ограничивают и предложение валюты на внутреннем рынке, считает Денис Попов из банка ПСБ. "Кроме того, со вторника Банк России незначительно снизит чистые объемы продажи валюты (до 9,5 с 10,3 миллиарда рублей в день). На вторую половину недели сохраняем ожидания курса в диапазоне 11,5-12 рубля за юань, который, по нашим оценкам, в большей степени отражает текущую справедливую стоимость национальной валюты РФ", - добавляет он.

https://1prime.ru/20251007/indeksy-863244535.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

торги, китай, рынок, мосбиржа, псб, юань