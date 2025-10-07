https://1prime.ru/20251007/yuan-863251993.html
Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник падает в пределах 1%, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.04 мск снижался на 9 копеек, до 11,38 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,32-11,41 рубля. Развития тренда к укреплению рубля не ожидается, поскольку выходные в Китае в определенной степени ограничивают и предложение валюты на внутреннем рынке, считает Денис Попов из банка ПСБ. "Кроме того, со вторника Банк России незначительно снизит чистые объемы продажи валюты (до 9,5 с 10,3 миллиарда рублей в день). На вторую половину недели сохраняем ожидания курса в диапазоне 11,5-12 рубля за юань, который, по нашим оценкам, в большей степени отражает текущую справедливую стоимость национальной валюты РФ", - добавляет он.
