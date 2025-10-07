Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается - 07.10.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник падает в пределах 1%, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.04 мск снижался на 9 копеек, до 11,38 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,32-11,41 рубля. Развития тренда к укреплению рубля не ожидается, поскольку выходные в Китае в определенной степени ограничивают и предложение валюты на внутреннем рынке, считает Денис Попов из банка ПСБ. "Кроме того, со вторника Банк России незначительно снизит чистые объемы продажи валюты (до 9,5 с 10,3 миллиарда рублей в день). На вторую половину недели сохраняем ожидания курса в диапазоне 11,5-12 рубля за юань, который, по нашим оценкам, в большей степени отражает текущую справедливую стоимость национальной валюты РФ", - добавляет он.
14:25 07.10.2025 (обновлено: 16:48 07.10.2025)
 
Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань, рубль и доллар
Юань, рубль и доллар. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник падает в пределах 1%, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 14.04 мск снижался на 9 копеек, до 11,38 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,32-11,41 рубля.
Развития тренда к укреплению рубля не ожидается, поскольку выходные в Китае в определенной степени ограничивают и предложение валюты на внутреннем рынке, считает Денис Попов из банка ПСБ.
"Кроме того, со вторника Банк России незначительно снизит чистые объемы продажи валюты (до 9,5 с 10,3 миллиарда рублей в день). На вторую половину недели сохраняем ожидания курса в диапазоне 11,5-12 рубля за юань, который, по нашим оценкам, в большей степени отражает текущую справедливую стоимость национальной валюты РФ", - добавляет он.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Заголовок открываемого материала