Экс-мэра Назарово заподозрили в получении взятки

КРАСНОЯРСК, 7 окт – ПРАЙМ. Бывший мэр города Назарово Красноярского края Владимир Саар задержан по подозрению в получении взятки в 3,5 миллиона рублей от дорожной компании ООО "ПромСтрой", сообщили в краевой прокуратуре. По данным ведомства, Саар, находясь в должности мэра Назарово, в 2023-2024 годах договорился с директором подрядной организации ООО "ПромСтрой" о систематическом получении незаконного денежного вознаграждения. В обмен на деньги бывший глава обеспечивал компании победу в конкурсах на выполнение дорожных работ. Для этого он давал незаконные указания своим подчиненным, а также включал в документы о закупках специально подготовленные критерии оценки заявок, которые заранее согласовывались с организацией. Эта схема гарантировала компании преимущество над другими участниками. "Благодаря этой отлаженной схеме ООО "ПромСтрой" не только выиграло тендер, но и заключило с администрацией муниципальный контракт на сумму свыше 100 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что экс-мэр на этой схеме заработал взятками 3,5 миллиона рублей. "В феврале 2025 года 61-летний глава покинул пост, в отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении. Владимир Рудольфович Саар родился 16 августа 1963 года в Красноярском крае. Получив образование агронома, начал свою карьеру в сельском хозяйстве, став руководителем колхоза и организатором крестьянского хозяйства. Затем перешел на государственную службу, занимая посты заместителя главы и руководителя районов. До назначения главой города Назарово в марте 2022 года, Саар руководил администрацией Кировского и Свердловского районов Красноярска. В конце февраля 2025 года он досрочно сложил полномочия мэра Назарово по личным обстоятельствам.

