Госдума одобрила проект, ужесточающий правила выдачи потребительских займов

Госдума одобрила проект, ужесточающий правила выдачи потребительских займов

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, поэтапно ужесточающий правила выдачи микрофинансовыми организациями (МФО) потребительских займов гражданам: в частности, с июля 2026 года россияне смогут иметь одновременно не более двух договоров займа с полной стоимостью более 200% годовых каждый. Одновременно проект увеличивает предельный размер займа юрлицам или индивидуальным предпринимателям. Документ внесен группой сенаторов и депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Он направлен на усиление защиты прав потребителей финансовых услуг и снижение долговой нагрузки граждан. Законопроект ограничивает количество одновременно действующих договоров потребительского займа, заключенных с одним заемщиком. С 1 июля 2026 года одно физлицо сможет иметь одновременно не более двух договоров займа с полной стоимостью свыше 200% годовых каждый, а с 1 января 2027 года – лишь один договор займа с полной стоимостью более 100% годовых. Кроме того, при получении нового займа вводится период охлаждения в три дня после погашения старого, а предельный размер переплаты по займам ограничивается 100% годовых (сейчас - 130%). Правило "один заем в одни руки" вводится для защиты прав заемщиков, попадающих в "цепочки займов" - когда новый оформляется при наличии действующего, либо с небольшим интервалом после погашения текущих обязательств, пояснял ранее Аксаков. Таким образом многие долги переоформляются как новые с повышением долговой нагрузки на человека. Законопроект призван защитить граждан "от попадания в долговую кабалу", подчеркивал депутат. Одновременно законопроект увеличивает максимальную сумму микрозайма МФО юрлицам или индивидуальным предпринимателям до 15 миллионов с 5 миллионов рублей. Разработчики объясняют это "необходимостью пересмотра действующего лимита, который не менялся с 2018 года, расширения возможностей субъектов МСП по привлечению доступного финансирования, развития внутреннего рынка капитала и стимулирования малого бизнеса, а также потребностью рынка МФО". Банк России ко второму чтению предлагает скорректировать сроки вступления в силу норм законопроекта. Согласно презентации, представленной на прошлой неделе директором департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Ильей Кочетковым, вступление в силу нормы, по которой одно физлицо сможет иметь одновременно не более двух займов дороже 200% годовых, предлагается перенести на 1 сентября 2026 года. А правило "в одни руки один заем" полной стоимостью более 100% годовых регулятор предлагает ввести с 1 марта 2027 года. Введение трехдневного периода охлаждения между выдачей потребительских займов также предлагается перенести с 1 января на 1 марта 2027 года. А увеличить максимальную сумму микрозайма МФО юрлицам или ИП до 15 миллионов рублей ЦБ предлагает с 1 марта 2026 года вместо 1 сентября 2025 года.

