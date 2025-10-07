https://1prime.ru/20251007/zelenskiy-863231172.html
"В списке не значится": Зеленский разозлил финнов всего одной фразой
"В списке не значится": Зеленский разозлил финнов всего одной фразой
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. По данным опубликованным финской газетой Iltalehti, президент Украины Владимир Зеленский, выражая признательность поставщикам вооружений Киеву, умышленно обошел вниманием Финляндию и ее усилия по поддержке его страны. "Финляндии в списке (Перечисленных Зеленским стран. — Прим. Ред.) не значится. Причина, вероятно, в том, что летом наша страна отказалась от участия в комплексе мер Дональда Трампа для Украины", — поясняется в материале. Издание напоминает, что как еще в августе министр обороны Финляндии Антти Хяккянен объяснял, отказ от пакета военной помощи связан с тем, что средства, выделенные для поддержания Украины, должны быть потрачены на продукцию отечественной оборонной промышленности. По мнению Хяккянена, Финляндия сосредоточена на инициативах, которые не только поддерживают Украину, но и укрепляют национальный бизнес, что, в свою очередь, усиливает оборонную отрасль и военную мощь страны. На днях, в своем сообщении в Telegram, Владимир Зеленский выразил благодарность Нидерландам, Германии, Канаде, Швеции, Дании, Норвегии, странам Балтии, Бельгии, Исландии и Люксембургу за их помощь и поставки вооружений, при этом подвергая критике другие страны ЕС за неготовность участвовать в военных поставках Киеву. Согласно позиции России, поставки оружия Украине препятствуют мирному разрешению конфликта, напрямую вовлекая страны НАТО в военно-политическое противостояние. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что грузы с вооружением для Украины будут рассматриваться как законные цели для России. Кроме того, Лавров подчеркнул, что США и НАТО непосредственно участвуют в конфликте, не ограничиваясь поставками оружия, но также обучая кадры в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле подчеркивают, что насыщение Украины западными вооружениями не способствует переговорам и приведет к негативным последствиям.
