На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским после российских авиаударов - 07.10.2025
На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским после российских авиаударов
На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским после российских авиаударов - 07.10.2025, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским после российских авиаударов
Владимир Зеленский потерял надежду на прекращение российских авиаударов по Украине, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на своем... | 07.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский потерял надежду на прекращение российских авиаударов по Украине, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Возможно, Зеленский теперь понимает, что никаких мер по предотвращению российских воздушных операций принято не будет. И, возможно, его заявление об одностороннем прекращении огня в воздухе следует рассматривать как крик отчаяния", — отметил эксперт.В воскресенье Telegram-канал "Политика страны" сообщил, что Зеленский выразил недовольство западными странами из-за их бездействия в ответ на российские авиаудары по украинским объектам.5 октября Министерство обороны России проинформировало о нанесении массированных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и объектам газово-энергетической инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что все намеченные цели были успешно достигнуты.
11:28 07.10.2025
 
На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским после российских авиаударов

Меркурис: Зеленский отчаялся из-за невозможности остановить авиаудары РФ

© Фото : MSC/Daniel Kopatsch Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский потерял надежду на прекращение российских авиаударов по Украине, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
"Возможно, Зеленский теперь понимает, что никаких мер по предотвращению российских воздушных операций принято не будет. И, возможно, его заявление об одностороннем прекращении огня в воздухе следует рассматривать как крик отчаяния", — отметил эксперт.
В воскресенье Telegram-канал "Политика страны" сообщил, что Зеленский выразил недовольство западными странами из-за их бездействия в ответ на российские авиаудары по украинским объектам.
5 октября Министерство обороны России проинформировало о нанесении массированных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и объектам газово-энергетической инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что все намеченные цели были успешно достигнуты.
