На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским после российских авиаударов

2025-10-07T11:28+0300

мировая экономика

запад

украина

владимир зеленский

минобороны рф

россия

МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский потерял надежду на прекращение российских авиаударов по Украине, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Возможно, Зеленский теперь понимает, что никаких мер по предотвращению российских воздушных операций принято не будет. И, возможно, его заявление об одностороннем прекращении огня в воздухе следует рассматривать как крик отчаяния", — отметил эксперт.В воскресенье Telegram-канал "Политика страны" сообщил, что Зеленский выразил недовольство западными странами из-за их бездействия в ответ на российские авиаудары по украинским объектам.5 октября Министерство обороны России проинформировало о нанесении массированных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и объектам газово-энергетической инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что все намеченные цели были успешно достигнуты.

2025

