https://1prime.ru/20251007/zelenskiy-863241419.html

"Решает не он". Зеленского поставили на место после его наглого выпада

"Решает не он". Зеленского поставили на место после его наглого выпада - 07.10.2025, ПРАЙМ

"Решает не он". Зеленского поставили на место после его наглого выпада

Владимир Зеленский не имеет права решать, какие государства могут быть приняты в Европейский союз, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в... | 07.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-07T12:19+0300

2025-10-07T12:19+0300

2025-10-07T12:19+0300

общество

венгрия

украина

мировая экономика

нидерланды

петер сийярто

владимир зеленский

politico

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg

МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не имеет права решать, какие государства могут быть приняты в Европейский союз, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в социальной сети X."Президент Украины не определяет, какая страна готова присоединиться к ЕС и может фактически стать его членом. Это делает Евросоюз, где такие решения требуют единогласия", — написал он.В понедельник, во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом, Зеленский предложил изменить процесс вступления Украины в ЕС, чтобы обойти возможное вето со стороны Венгрии. Он отметил, что либо Киев и Брюссель могут рассмотреть вопрос о модификации процедуры вступления, либо необходимо усилить давление на премьер-министра Венгрии для отмены блокировки.Как сообщило издание Politico, председатель Европейского совета Антониу Кошта также предлагает подобные меры для ускорения этого процесса.

https://1prime.ru/20251007/zelenskiy-863238777.html

https://1prime.ru/20251006/ukraina-863226907.html

венгрия

украина

нидерланды

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , венгрия, украина, мировая экономика, нидерланды, петер сийярто, владимир зеленский, politico, ес