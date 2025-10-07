https://1prime.ru/20251007/zelenskiy-863241419.html
"Решает не он". Зеленского поставили на место после его наглого выпада
"Решает не он". Зеленского поставили на место после его наглого выпада
Владимир Зеленский не имеет права решать, какие государства могут быть приняты в Европейский союз, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не имеет права решать, какие государства могут быть приняты в Европейский союз, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в социальной сети X."Президент Украины не определяет, какая страна готова присоединиться к ЕС и может фактически стать его членом. Это делает Евросоюз, где такие решения требуют единогласия", — написал он.В понедельник, во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом, Зеленский предложил изменить процесс вступления Украины в ЕС, чтобы обойти возможное вето со стороны Венгрии. Он отметил, что либо Киев и Брюссель могут рассмотреть вопрос о модификации процедуры вступления, либо необходимо усилить давление на премьер-министра Венгрии для отмены блокировки.Как сообщило издание Politico, председатель Европейского совета Антониу Кошта также предлагает подобные меры для ускорения этого процесса.
