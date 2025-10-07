Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Решает не он". Зеленского поставили на место после его наглого выпада
Владимир Зеленский не имеет права решать, какие государства могут быть приняты в Европейский союз, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в... | 07.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-07T12:19+0300
2025-10-07T12:19+0300
общество
венгрия
украина
мировая экономика
нидерланды
петер сийярто
владимир зеленский
politico
ес
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не имеет права решать, какие государства могут быть приняты в Европейский союз, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в социальной сети X."Президент Украины не определяет, какая страна готова присоединиться к ЕС и может фактически стать его членом. Это делает Евросоюз, где такие решения требуют единогласия", — написал он.В понедельник, во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом, Зеленский предложил изменить процесс вступления Украины в ЕС, чтобы обойти возможное вето со стороны Венгрии. Он отметил, что либо Киев и Брюссель могут рассмотреть вопрос о модификации процедуры вступления, либо необходимо усилить давление на премьер-министра Венгрии для отмены блокировки.Как сообщило издание Politico, председатель Европейского совета Антониу Кошта также предлагает подобные меры для ускорения этого процесса.
12:19 07.10.2025
 
"Решает не он". Зеленского поставили на место после его наглого выпада

© РИА Новости . Стрингер
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не имеет права решать, какие государства могут быть приняты в Европейский союз, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в социальной сети X.
"Президент Украины не определяет, какая страна готова присоединиться к ЕС и может фактически стать его членом. Это делает Евросоюз, где такие решения требуют единогласия", — написал он.
На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским после российских авиаударов
11:28
В понедельник, во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом, Зеленский предложил изменить процесс вступления Украины в ЕС, чтобы обойти возможное вето со стороны Венгрии. Он отметил, что либо Киев и Брюссель могут рассмотреть вопрос о модификации процедуры вступления, либо необходимо усилить давление на премьер-министра Венгрии для отмены блокировки.
Как сообщило издание Politico, председатель Европейского совета Антониу Кошта также предлагает подобные меры для ускорения этого процесса.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
СМИ сообщили о создании секретной сети на Украине на случай блэкаута
Вчера, 23:03
 
