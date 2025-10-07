https://1prime.ru/20251007/zelenskiy-863247758.html
"Бредящий диктатор". Дерзкая выходка Зеленского удивила журналиста
"Бредящий диктатор". Дерзкая выходка Зеленского удивила журналиста
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский ошибочно полагает, что только Венгрия возражает против вступления Украины в Европейский союз, пишет ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Бредящий диктатор теперь не признает мнение самих членов ЕС. Он настаивает, что вступление Украины произойдет независимо от Орбана. Неужели он забыл про Андрея Бабиша в Чехии, Фицо в Словакии и всех тех, кто понимает, что принятие Украины обернется концом Евросоюза?" — отметил он.В понедельник, во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом, Зеленский предложил изменить процесс вступления Украины в ЕС, чтобы обойти возможное вето со стороны Венгрии. Он отметил, что либо Киев и Брюссель могут рассмотреть вопрос о модификации процедуры вступления, либо необходимо усилить давление на премьер-министра Венгрии для отмены блокировки.Как сообщило издание Politico, председатель Европейского совета Антониу Кошта также предлагает подобные меры для ускорения этого процесса.
Боуз: Зеленский забыл, что не одна Венгрия против вступления Украины в ЕС