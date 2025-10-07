Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Бредящий диктатор". Дерзкая выходка Зеленского удивила журналиста - 07.10.2025
"Бредящий диктатор". Дерзкая выходка Зеленского удивила журналиста
мировая экономика
украина
венгрия
чехия
politico
ес
владимир зеленский
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский ошибочно полагает, что только Венгрия возражает против вступления Украины в Европейский союз, пишет ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.&quot;Бредящий диктатор теперь не признает мнение самих членов ЕС. Он настаивает, что вступление Украины произойдет независимо от Орбана. Неужели он забыл про Андрея Бабиша в Чехии, Фицо в Словакии и всех тех, кто понимает, что принятие Украины обернется концом Евросоюза?&quot; — отметил он.В понедельник, во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом, Зеленский предложил изменить процесс вступления Украины в ЕС, чтобы обойти возможное вето со стороны Венгрии. Он отметил, что либо Киев и Брюссель могут рассмотреть вопрос о модификации процедуры вступления, либо необходимо усилить давление на премьер-министра Венгрии для отмены блокировки.Как сообщило издание Politico, председатель Европейского совета Антониу Кошта также предлагает подобные меры для ускорения этого процесса.
украина
венгрия
чехия
мировая экономика, украина, венгрия, чехия, politico, ес, владимир зеленский
15:16 07.10.2025
 
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский ошибочно полагает, что только Венгрия возражает против вступления Украины в Европейский союз, пишет ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

"Бредящий диктатор теперь не признает мнение самих членов ЕС. Он настаивает, что вступление Украины произойдет независимо от Орбана. Неужели он забыл про Андрея Бабиша в Чехии, Фицо в Словакии и всех тех, кто понимает, что принятие Украины обернется концом Евросоюза?" — отметил он.

В понедельник, во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом, Зеленский предложил изменить процесс вступления Украины в ЕС, чтобы обойти возможное вето со стороны Венгрии. Он отметил, что либо Киев и Брюссель могут рассмотреть вопрос о модификации процедуры вступления, либо необходимо усилить давление на премьер-министра Венгрии для отмены блокировки.
Как сообщило издание Politico, председатель Европейского совета Антониу Кошта также предлагает подобные меры для ускорения этого процесса.
Мировая экономикаУКРАИНАВЕНГРИЯЧЕХИЯPoliticoЕСВладимир Зеленский
 
 
