Экономист рассказал, когда цена на золото достигнет 4100 долларов
Экономист рассказал, когда цена на золото достигнет 4100 долларов
2025-10-07T11:56+0300
экономика
финансы
сша
"бкс мир инвестиций"
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота может достичь 4100 долларов за тройскую унцию до конца года при усилении внешнеполитической неопределенности, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. Ранее во вторник биржевая цена на золото обновила исторический максимум, превысив 4 тысячи долларов за тройскую унцию. "Снятие части глобальной напряженности или смягчение риторики США способно замедлить ралли. В то же время усиление внешнеполитической неопределенности, скорее всего, приведет к закреплению золота выше 4000 долларов и достижению 4100 долларов уже в четвертом квартале 2025 года", - считает Смирнов. Кроме того, при сохранении неоднозначных ожиданий инвесторов относительно долларовых активов популярность золота будет нарастать, что позволит продолжить обновление исторических максимумов, добавил он. Тем не менее для достижения следующей круглой отметки котировки золота должны уверенно закрепиться выше 4 тысяч долларов, а на текущий момент они лишь "укололи" и ненадолго превысили эту отметку, подчеркнул Смирнов. "Неуверенная динамика вблизи отметки способна стать триггером для технической коррекции в диапазон 3800–3900 долларов после периода длительного беспрерывного роста", - добавил он. С начала года стоимость драгметалла выросла боле чем в полтора раза - в конце прошлого года она составляла 2641 доллар.
сша
Новости
ru-RU
