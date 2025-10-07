Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экономист рассказал, когда цена на золото достигнет 4100 долларов - 07.10.2025
Экономист рассказал, когда цена на золото достигнет 4100 долларов
Экономист рассказал, когда цена на золото достигнет 4100 долларов - 07.10.2025, ПРАЙМ
Экономист рассказал, когда цена на золото достигнет 4100 долларов
Стоимость золота может достичь 4100 долларов за тройскую унцию до конца года при усилении внешнеполитической неопределенности, рассказал РИА Новости эксперт по... | 07.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота может достичь 4100 долларов за тройскую унцию до конца года при усилении внешнеполитической неопределенности, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. Ранее во вторник биржевая цена на золото обновила исторический максимум, превысив 4 тысячи долларов за тройскую унцию. "Снятие части глобальной напряженности или смягчение риторики США способно замедлить ралли. В то же время усиление внешнеполитической неопределенности, скорее всего, приведет к закреплению золота выше 4000 долларов и достижению 4100 долларов уже в четвертом квартале 2025 года", - считает Смирнов. Кроме того, при сохранении неоднозначных ожиданий инвесторов относительно долларовых активов популярность золота будет нарастать, что позволит продолжить обновление исторических максимумов, добавил он. Тем не менее для достижения следующей круглой отметки котировки золота должны уверенно закрепиться выше 4 тысяч долларов, а на текущий момент они лишь "укололи" и ненадолго превысили эту отметку, подчеркнул Смирнов. "Неуверенная динамика вблизи отметки способна стать триггером для технической коррекции в диапазон 3800–3900 долларов после периода длительного беспрерывного роста", - добавил он. С начала года стоимость драгметалла выросла боле чем в полтора раза - в конце прошлого года она составляла 2641 доллар.
11:56 07.10.2025
 
Экономист рассказал, когда цена на золото достигнет 4100 долларов

Экономист Смирнов: цена на золото может достичь 4100 долларов до конца года

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота может достичь 4100 долларов за тройскую унцию до конца года при усилении внешнеполитической неопределенности, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
Ранее во вторник биржевая цена на золото обновила исторический максимум, превысив 4 тысячи долларов за тройскую унцию.
"Снятие части глобальной напряженности или смягчение риторики США способно замедлить ралли. В то же время усиление внешнеполитической неопределенности, скорее всего, приведет к закреплению золота выше 4000 долларов и достижению 4100 долларов уже в четвертом квартале 2025 года", - считает Смирнов.
Кроме того, при сохранении неоднозначных ожиданий инвесторов относительно долларовых активов популярность золота будет нарастать, что позволит продолжить обновление исторических максимумов, добавил он.
Тем не менее для достижения следующей круглой отметки котировки золота должны уверенно закрепиться выше 4 тысяч долларов, а на текущий момент они лишь "укололи" и ненадолго превысили эту отметку, подчеркнул Смирнов.
"Неуверенная динамика вблизи отметки способна стать триггером для технической коррекции в диапазон 3800–3900 долларов после периода длительного беспрерывного роста", - добавил он.
С начала года стоимость драгметалла выросла боле чем в полтора раза - в конце прошлого года она составляла 2641 доллар.
Спецтехника в карьере - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Роснедра выставили на аукцион месторождение золота в Якутии
Вчера, 13:13
 
Экономика Финансы США "БКС Мир инвестиций"
 
 
