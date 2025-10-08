Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аэропорт Анадыря на Чукотке закрыт из-за непогоды - 08.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251008/aeroport-863269587.html
Аэропорт Анадыря на Чукотке закрыт из-за непогоды
Аэропорт Анадыря на Чукотке закрыт из-за непогоды - 08.10.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Анадыря на Чукотке закрыт из-за непогоды
Аэропорт Анадыря на Чукотке закрыт из-за непогоды, все рейсы отложены, сообщает департамент промышленной политики региона. | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T03:51+0300
2025-10-08T03:51+0300
бизнес
анадырь
хабаровск
чукотка
мчс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863269587.jpg?1759884664
ВЛАДИВОСТОК, 8 окт - ПРАЙМ. Аэропорт Анадыря на Чукотке закрыт из-за непогоды, все рейсы отложены, сообщает департамент промышленной политики региона. "Рейс из Хабаровска предварительно планирует прибыть в Анадырь в 18.00 (09.00 мск) и в обратном направлении полетит в 19.15 (10.15 мск), если позволят погодные условия. Все рейсы авиакомпании "ЧукотАВИА" задержаны из-за метеоусловий в Анадыре", - говорится в сообщении. По информации на сайте аэропорта Анадыря, отложен вылет местных рейсов из Залива Креста, Лаврентия, Провидения, Марково, а также обратные рейсы и самолет из Хабаровска. По данным департамента, вертолетная переправа возобновит работу, когда погода улучшится. Сейчас аэропорт закрыт, ведется подготовка и очистка взлетно-посадочной полосы. Морской порт Анадыря сообщает, что рейсы теплохода "К. Сотников" через Анадырский лиман из Анадыря в Угольные Копи, где расположен аэропорт, планируется возобновить с 15.00 (06.00 мск) при улучшении погоды. По данным регионального главка МЧС, на побережье Анадырского лимана до вечера среды сохранятся порывы ветра до 30 метров в секунду, снег, дождь, сильная нагонная волна.
анадырь
хабаровск
чукотка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, анадырь, хабаровск, чукотка, мчс
Бизнес, Анадырь, Хабаровск, Чукотка, МЧС
03:51 08.10.2025
 
Аэропорт Анадыря на Чукотке закрыт из-за непогоды

Аэропорт Анадыря на Чукотке закрыли из-за непогоды

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 8 окт - ПРАЙМ. Аэропорт Анадыря на Чукотке закрыт из-за непогоды, все рейсы отложены, сообщает департамент промышленной политики региона.
"Рейс из Хабаровска предварительно планирует прибыть в Анадырь в 18.00 (09.00 мск) и в обратном направлении полетит в 19.15 (10.15 мск), если позволят погодные условия. Все рейсы авиакомпании "ЧукотАВИА" задержаны из-за метеоусловий в Анадыре", - говорится в сообщении.
По информации на сайте аэропорта Анадыря, отложен вылет местных рейсов из Залива Креста, Лаврентия, Провидения, Марково, а также обратные рейсы и самолет из Хабаровска.
По данным департамента, вертолетная переправа возобновит работу, когда погода улучшится. Сейчас аэропорт закрыт, ведется подготовка и очистка взлетно-посадочной полосы.
Морской порт Анадыря сообщает, что рейсы теплохода "К. Сотников" через Анадырский лиман из Анадыря в Угольные Копи, где расположен аэропорт, планируется возобновить с 15.00 (06.00 мск) при улучшении погоды.
По данным регионального главка МЧС, на побережье Анадырского лимана до вечера среды сохранятся порывы ветра до 30 метров в секунду, снег, дождь, сильная нагонная волна.
 
БизнесАнадырьХабаровскЧукоткаМЧС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала