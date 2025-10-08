https://1prime.ru/20251008/aeroport-863269587.html
Аэропорт Анадыря на Чукотке закрыт из-за непогоды
Аэропорт Анадыря на Чукотке закрыт из-за непогоды - 08.10.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Анадыря на Чукотке закрыт из-за непогоды
Аэропорт Анадыря на Чукотке закрыт из-за непогоды, все рейсы отложены, сообщает департамент промышленной политики региона. | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T03:51+0300
2025-10-08T03:51+0300
2025-10-08T03:51+0300
бизнес
анадырь
хабаровск
чукотка
мчс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863269587.jpg?1759884664
ВЛАДИВОСТОК, 8 окт - ПРАЙМ. Аэропорт Анадыря на Чукотке закрыт из-за непогоды, все рейсы отложены, сообщает департамент промышленной политики региона.
"Рейс из Хабаровска предварительно планирует прибыть в Анадырь в 18.00 (09.00 мск) и в обратном направлении полетит в 19.15 (10.15 мск), если позволят погодные условия. Все рейсы авиакомпании "ЧукотАВИА" задержаны из-за метеоусловий в Анадыре", - говорится в сообщении.
По информации на сайте аэропорта Анадыря, отложен вылет местных рейсов из Залива Креста, Лаврентия, Провидения, Марково, а также обратные рейсы и самолет из Хабаровска.
По данным департамента, вертолетная переправа возобновит работу, когда погода улучшится. Сейчас аэропорт закрыт, ведется подготовка и очистка взлетно-посадочной полосы.
Морской порт Анадыря сообщает, что рейсы теплохода "К. Сотников" через Анадырский лиман из Анадыря в Угольные Копи, где расположен аэропорт, планируется возобновить с 15.00 (06.00 мск) при улучшении погоды.
По данным регионального главка МЧС, на побережье Анадырского лимана до вечера среды сохранятся порывы ветра до 30 метров в секунду, снег, дождь, сильная нагонная волна.
анадырь
хабаровск
чукотка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, анадырь, хабаровск, чукотка, мчс
Бизнес, Анадырь, Хабаровск, Чукотка, МЧС
Аэропорт Анадыря на Чукотке закрыт из-за непогоды
Аэропорт Анадыря на Чукотке закрыли из-за непогоды
ВЛАДИВОСТОК, 8 окт - ПРАЙМ. Аэропорт Анадыря на Чукотке закрыт из-за непогоды, все рейсы отложены, сообщает департамент промышленной политики региона.
"Рейс из Хабаровска предварительно планирует прибыть в Анадырь в 18.00 (09.00 мск) и в обратном направлении полетит в 19.15 (10.15 мск), если позволят погодные условия. Все рейсы авиакомпании "ЧукотАВИА" задержаны из-за метеоусловий в Анадыре", - говорится в сообщении.
По информации на сайте аэропорта Анадыря, отложен вылет местных рейсов из Залива Креста, Лаврентия, Провидения, Марково, а также обратные рейсы и самолет из Хабаровска.
По данным департамента, вертолетная переправа возобновит работу, когда погода улучшится. Сейчас аэропорт закрыт, ведется подготовка и очистка взлетно-посадочной полосы.
Морской порт Анадыря сообщает, что рейсы теплохода "К. Сотников" через Анадырский лиман из Анадыря в Угольные Копи, где расположен аэропорт, планируется возобновить с 15.00 (06.00 мск) при улучшении погоды.
По данным регионального главка МЧС, на побережье Анадырского лимана до вечера среды сохранятся порывы ветра до 30 метров в секунду, снег, дождь, сильная нагонная волна.