Аэропорт Анадыря на Чукотке закрыт из-за непогоды

2025-10-08T03:51+0300

ВЛАДИВОСТОК, 8 окт - ПРАЙМ. Аэропорт Анадыря на Чукотке закрыт из-за непогоды, все рейсы отложены, сообщает департамент промышленной политики региона. "Рейс из Хабаровска предварительно планирует прибыть в Анадырь в 18.00 (09.00 мск) и в обратном направлении полетит в 19.15 (10.15 мск), если позволят погодные условия. Все рейсы авиакомпании "ЧукотАВИА" задержаны из-за метеоусловий в Анадыре", - говорится в сообщении. По информации на сайте аэропорта Анадыря, отложен вылет местных рейсов из Залива Креста, Лаврентия, Провидения, Марково, а также обратные рейсы и самолет из Хабаровска. По данным департамента, вертолетная переправа возобновит работу, когда погода улучшится. Сейчас аэропорт закрыт, ведется подготовка и очистка взлетно-посадочной полосы. Морской порт Анадыря сообщает, что рейсы теплохода "К. Сотников" через Анадырский лиман из Анадыря в Угольные Копи, где расположен аэропорт, планируется возобновить с 15.00 (06.00 мск) при улучшении погоды. По данным регионального главка МЧС, на побережье Анадырского лимана до вечера среды сохранятся порывы ветра до 30 метров в секунду, снег, дождь, сильная нагонная волна.

