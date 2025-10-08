Покупатели возвращаются

https://1prime.ru/20251008/aktsii-863273914.html

Российский рынок акций во вторник продемонстрировал позитивную динамику, продолжив восстанавливать потери после снижения прошлой недели. Индекс МосБиржи вырос на 0,76% до 2668,60 п., индекс РТС прибавил 2,07%, достигнув 1026,02 п. Индекс государственных облигаций RGBITR повысился на 0,21% до 704,38 п."М.Видео" сообщает о партнерстве с "Яндекс Доставкой", что предоставит покупателям компании возможность получать заказы более чем в 15 тыс. пунктов выдачи в 60 регионах России. Несмотря на активные попытки менеджмента компании реорганизовать бизнес, при текущем финансовом положении и сильных конкурентных позициях маркетплейсов, мы не видим скорого выхода "М.Видео" из кризиса. Чистый долг компании на конец I полугодия превысил 99 млрд руб., а коэффициент "чистый долг"/ EBITDA увеличился до 2,8х по сравнению с 2,3х на конец 2024 года."Самолет" сообщает о намерении выпустить в октябре конвертируемые облигации на несколько миллиардов рублей. Такой гибридный финансовый инструмент позволит компании привлечь финансирование на более выгодных условиях, чем посредством размещения обыкновенных облигаций. Инструмент позволит отложить размытие долей текущих акционеров до момента конвертации, что будет гораздо более безболезненным способом увеличения уставного капитала, в отличие от SPO. Мы полагаем, что новый для российского рынка инструмент может привлечь интерес инвесторов. Тем не менее, несмотря на оптимистичный операционный отчет компании по итогам III квартала, мы пока сохраняем осторожный взгляд на перспективы акций "Самолета". Финансовая устойчивость компании заметно ухудшилась по итогам I полугодия 2025 года. По результатам МСФО отношение EBITDA/ процентные расходы снизилось до 2,2х по сравнению с 2,7х на конец 2024 года и 6,1х на конец 2023 года. Покрытие проектного долга остатками на счетах эскроу также снизилось, до 59% с 65% в 2024 году и 70% в 2023 году.Согласно предварительной оценке Frank RG, в сентябре объем выданных кредитов физическими лицам незначительно снизился к августу и составил 946,8 млрд руб., что на 12,5% ниже показателя сентября 2024 года. Все сегменты кредитования в сентябре показали положительную динамику, кроме кредитов наличными. Снижение в сегменте составило минус 10,3% к августу. Наибольший прирост был зафиксирован в сегменте автокредитования (рост на 15,1% к августу), а также отмечается сохранение положительной динамики в сегменте ипотеки (плюс 2,5%). Динамика в розничном кредитовании отчасти свидетельствует в пользу оживления потребительской активности, но не внушает видимых опасений. Тем не менее рост розничных продаж, сохранение тенденции на увеличение доходов населения при исторически низкой безработице и растущий дефицит бюджета формируют ожидания о сохранении ключевой ставки на текущем уровне в 17% на заседании Банка Россия в октябре. Ожидаемо более жесткая позиция регулятора, в свою очередь, может продолжить оказывать давление на рынок акций. Мы полагаем, в отсутствии драйверов для роста рынок, продолжит консолидацию в диапазоне 2600-2700 п.Наталия Пырьева, ведущий аналитик "Цифра брокер"

