2025-10-08T10:16+0300
2025-10-08T10:16+0300
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций начинает основную торговую сессию среды ростом, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.04 мск увеличивается на 0,27% относительно предыдущего закрытия, до 2 675,82 пункта. В лидерах роста стоимости - акции "СПБ биржи" (+8,97%), ОВК (+4,49%), "М.Видео" (+3,17%), ВК (+3,35%), "Вуш Холдинга" (+1,67%), "Селигдара" (+1,12%). В лидерах снижения котировок - привилегированные акции "Мечела" (−0,95%), обыкновенные акции ПИКа (−0,54%), банка "Санкт-Петербург" (−0,46%), префы "Транснефти" (−0,39%), обыкновенные акции НЛМК (−0,34%). "Явных и ярких новостных поводов к продолжению активного роста нет, но в то же время ввиду низких оценок рынка мы не исключаем сохранения тенденции к точечным покупкам. Сегодня мы ждем, что индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2630-2730 пунктов", - комментирует Екатерина Крылова из ПСБ. "Рост розничных продаж, сохранение тенденции на увеличение доходов населения при исторически низкой безработице и растущий дефицит бюджета формируют ожидания о сохранении ключевой ставки на текущем уровне в 17% на заседании Банка Россия в октябре", - рассказала Наталия Пырьева из компании "Цифра брокер". А ожидаемо более жесткая позиция регулятора, в свою очередь, может продолжить оказывать давление на рынок акций, добавляет она. Ранее 2700 пунктов было сильной поддержкой, после ее пробоя эта отметка стала сопротивлением, здесь возможно торможение, поскольку купившие бумаги в районе годовых минимумов начнут фиксировать спекулятивную прибыль, а для прорыва преграды нужны позитивные новости, которых пока на горизонте не видно, предполагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Мы полагаем, в отсутствие драйверов для роста рынок продолжит консолидацию в диапазоне 2600-2700 пунктов", - заключает Пырьева.
10:16 08.10.2025
 
Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии среды

Индекс Московской Биржи открылся ростом на 0,27 процента

© Unsplash/Wance PaleriКотировки
Котировки
Котировки. Архивное фото
© Unsplash/Wance Paleri
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций начинает основную торговую сессию среды ростом, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.04 мск увеличивается на 0,27% относительно предыдущего закрытия, до 2 675,82 пункта.
В лидерах роста стоимости - акции "СПБ биржи" (+8,97%), ОВК (+4,49%), "М.Видео" (+3,17%), ВК (+3,35%), "Вуш Холдинга" (+1,67%), "Селигдара" (+1,12%).
В лидерах снижения котировок - привилегированные акции "Мечела" (−0,95%), обыкновенные акции ПИКа (−0,54%), банка "Санкт-Петербург" (−0,46%), префы "Транснефти" (−0,39%), обыкновенные акции НЛМК (−0,34%).
"Явных и ярких новостных поводов к продолжению активного роста нет, но в то же время ввиду низких оценок рынка мы не исключаем сохранения тенденции к точечным покупкам. Сегодня мы ждем, что индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2630-2730 пунктов", - комментирует Екатерина Крылова из ПСБ.
"Рост розничных продаж, сохранение тенденции на увеличение доходов населения при исторически низкой безработице и растущий дефицит бюджета формируют ожидания о сохранении ключевой ставки на текущем уровне в 17% на заседании Банка Россия в октябре", - рассказала Наталия Пырьева из компании "Цифра брокер".
А ожидаемо более жесткая позиция регулятора, в свою очередь, может продолжить оказывать давление на рынок акций, добавляет она.
Ранее 2700 пунктов было сильной поддержкой, после ее пробоя эта отметка стала сопротивлением, здесь возможно торможение, поскольку купившие бумаги в районе годовых минимумов начнут фиксировать спекулятивную прибыль, а для прорыва преграды нужны позитивные новости, которых пока на горизонте не видно, предполагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Мы полагаем, в отсутствие драйверов для роста рынок продолжит консолидацию в диапазоне 2600-2700 пунктов", - заключает Пырьева.
Экономика Рынок Акции Торги Алексей Антонов Мосбиржа М.Видео Транснефть
 
 
