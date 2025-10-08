https://1prime.ru/20251008/aktsii-863291406.html

Российский рынок акций перешел к снижению

Российский рынок акций демонстрирует днем среды заметное снижение после позитивного открытия торгов, следует из данных торгов.

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует днем среды заметное снижение после позитивного открытия торгов, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.06 мск падает на 2,13% до 2 611,75 пункта. При этом на открытии торгов он слабо рос, но затем перешёл к стремительному падению. Сегодняшний день проходит под знаком общей коррекцией после нескольких дней роста, комментирует Иван Ефанов из компании "Цифра брокер". "Давление на настроения инвесторов усилили сообщения о возможном согласовании 19-го пакета санкций ЕС против России, которое может состояться 22-23 октября... При этом ЕС продолжает оказывать давление на Бельгию, добиваясь разрешения на использование замороженных российских активов, что усиливает неопределенность вокруг дальнейших решений Евросоюза", - добавляет Максим Абрамов из ФГ "Финам". "Из новостей отечественных компаний стоит отметить решение совета директоров "Яндекса" о размещении до 3,9 миллиона акций по закрытой подписке в рамках программы долгосрочной мотивации. Это около 1% уставного капитала МКПАО "Яндекс". В июле компания уже размещала по допэмиссии около 3,7 миллиона акций с теми же целями", - отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". В лидерах падения стоимости - акции "Мечела" (привилегированные акции дешевеют на 5,72%, обыкновенные - на 4,78%), "Ростелекома" (−4,4%), ММК (−4,2%), "Распадской" (−4,02%). В немногих лидерах роста котировок - акции "СПБ биржи" (+2,75%), расписки Ozon (+0,56%), акции "Фосагро" (+0,45%), "М.Видео" (+0,39%), а также "Новабева" (+0,46%). "Новабев", ведущий производитель алкогольной продукции, порадовал акционеров утверждением дивидендов за первое полугодие в размере 20 рублей на акцию. Дивидендная доходность к текущей цене акции составляет 5%, дата закрытия реестра для получения дивидендов – 18 октября", - рассказал Ефанов. "Менеджмент придерживается дивидендной политики и стабильно выплачивает их два раза в год, ожидаем, что за второе полугодие выплата может составить 21 рубль. По итогам первого полугодия "Новабев" даже на стагнирующем рынке сумел продемонстрировать рост выручки больше 20% и показать в целом сильные результаты на общем фоне провального сезона отчётности", - добавляет он. Абрамов ожидает, что к концу торговой сессии рынок останется в "красной зоне". Против уверенного возврата индекса к росту работают такие факторы как общая внешнеполитическая обстановка и риск международных санкций, поясняет Силаев.

