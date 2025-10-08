https://1prime.ru/20251008/alkogol-863307623.html

В Подмосковье более тысячи магазинов перестали продавать алкоголь

В Подмосковье более тысячи магазинов перестали продавать алкоголь - 08.10.2025, ПРАЙМ

В Подмосковье более тысячи магазинов перестали продавать алкоголь

Более 1 тысячи магазинов в многоквартирных домах Подмосковья прекратили реализацию алкоголя с 1 сентября, сообщил РИА Новости председатель комитета Мособлдумы... | 08.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-08T23:00+0300

2025-10-08T23:00+0300

2025-10-08T23:00+0300

экономика

бизнес

недвижимость

московская область

алкогольные напитки

алкоголь

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862155535_0:138:1501:982_1920x0_80_0_0_9088284718189c1036db59bb1a2f4730.jpg

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Более 1 тысячи магазинов в многоквартирных домах Подмосковья прекратили реализацию алкоголя с 1 сентября, сообщил РИА Новости председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян. В Подмосковье с 1 сентября 2025 года магазины в многоквартирных домах с выходом во двор не могут получить лицензию на продажу спиртного. Такой закон был принят Мособлдумой в ходе весенней сессии. "С 1 сентября получить лицензию на розничную продажу алкоголя могут только те магазины в многоквартирных домах, у которых вход находится со стороны улицы и расположен не дальше 30 метров к краю дороги. С момента действия закона уже порядка 1030 объектов в многоквартирных домах прекратили реализацию алкоголя. В основном это те магазины, которые продавали слабый алкоголь без лицензии. Ещё по ряду торговых точек сейчас проводятся проверки", – рассказал Керселян. Он отметил, что торговые объекты, у которых уже есть лицензия на реализацию алкоголя, смогут доработать до конца её действия. Новые правила также не затрагивают пристроенные и встроенно-пристроенные помещения. "Закон не направлен против бизнеса, напротив, мы предоставили возможность адаптироваться. Алкомаркетам, чей вход расположен во дворах, рядом с детскими площадками – не место там. В то же время, добросовестные предприниматели, которые учитывают интересы жителей, смогут продолжать работу, магазины "у дома", торгующие продуктами, останутся", - сказал Керселян. С 1 сентября также установлены новые нормы для общепита в многоквартирных домах: с 23.00 часов ночи до 08.00 утра запрещено продавать спиртное в кафе, барах и прочих объектах общепита в многоквартирных домах, исключение сделано только для ресторанов.

https://1prime.ru/20251006/gosduma-863190881.html

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, недвижимость, московская область, алкогольные напитки, алкоголь