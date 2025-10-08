Застрявшим в Анталье российским туристам предлагают вылететь в среду

https://1prime.ru/20251008/antalja-863268505.html
АНТАЛЬЯ (Турция), 8 окт - ПРАЙМ. Застрявшим в Анталье из-за задержек рейсов российским туристам предлагают вылететь в среду после полудня, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее, как сообщало РИА Новости, стало известно о сотнях туристов, застрявших в аэропорту Антальи из-за задержек рейсов в Москву и Санкт-Петербург. Россиянам, как передавало агентство, предложили сдать покупки в дьюти-фри, перепройти паспортный контроль и получить багаж обратно. В настоящее время россияне ждут свои чемоданы.
Россиянам сейчас предлагаются билеты для вылета в Россию на рейсы с полудня и до вечера среды, передает корреспондент агентства.
В авиакомпании Turkish Airlines РИА Новости сообщали, что задержки рейсов связаны с "операционными изменениями", на некоторых маршрутах запланированы замещающие рейсы.
