https://1prime.ru/20251008/antalja-863268699.html
Застрявшим в Анталье российским туристам предложили отель
Застрявшим в Анталье российским туристам предложили отель - 08.10.2025, ПРАЙМ
Застрявшим в Анталье российским туристам предложили отель
Задержавшимся в Анталье из-за переноса рейсов российским туристам предложили отель, где они смогут переночевать, пообещав им вылет в среду, передает... | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T01:38+0300
2025-10-08T01:38+0300
2025-10-08T01:38+0300
туризм
бизнес
россия
москва
петербург
санкт-петербург
turkish airlines
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863268699.jpg?1759876714
АНТАЛЬЯ (Турция), 8 окт - ПРАЙМ. Задержавшимся в Анталье из-за переноса рейсов российским туристам предложили отель, где они смогут переночевать, пообещав им вылет в среду, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости ранее сообщало о сотнях туристов, застрявших в аэропорту из-за задержек рейсов в Москву и Петербург. Россиянам, как передавало агентство, предложили сдать покупки в дьюти-фри, перепройти паспортный контроль и получить багаж обратно. Получив багаж, туристы проследовали в автобусы.
Там, как передает корреспондент РИА Новости, им сообщили о месте проживания. Всем туристам, находящимся в автобусе, предложили один и тот же отель.
Ранее россиянам предложили билеты для вылета в Россию на рейсы с полудня и до вечера среды.
В авиакомпании Turkish Airlines РИА Новости сообщали, что задержки рейсов связаны с "операционными изменениями", на некоторых маршрутах запланированы замещающие рейсы.
москва
петербург
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, москва, петербург, санкт-петербург, turkish airlines
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Петербург, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Turkish Airlines
Застрявшим в Анталье российским туристам предложили отель
Застрявшим в Анталье россиянам предложили отель, где они смогут переночевать
АНТАЛЬЯ (Турция), 8 окт - ПРАЙМ. Задержавшимся в Анталье из-за переноса рейсов российским туристам предложили отель, где они смогут переночевать, пообещав им вылет в среду, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости ранее сообщало о сотнях туристов, застрявших в аэропорту из-за задержек рейсов в Москву и Петербург. Россиянам, как передавало агентство, предложили сдать покупки в дьюти-фри, перепройти паспортный контроль и получить багаж обратно. Получив багаж, туристы проследовали в автобусы.
Там, как передает корреспондент РИА Новости, им сообщили о месте проживания. Всем туристам, находящимся в автобусе, предложили один и тот же отель.
Ранее россиянам предложили билеты для вылета в Россию на рейсы с полудня и до вечера среды.
В авиакомпании Turkish Airlines РИА Новости сообщали, что задержки рейсов связаны с "операционными изменениями", на некоторых маршрутах запланированы замещающие рейсы.