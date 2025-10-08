https://1prime.ru/20251008/antalja-863268699.html

Застрявшим в Анталье российским туристам предложили отель

АНТАЛЬЯ (Турция), 8 окт - ПРАЙМ. Задержавшимся в Анталье из-за переноса рейсов российским туристам предложили отель, где они смогут переночевать, пообещав им вылет в среду, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости ранее сообщало о сотнях туристов, застрявших в аэропорту из-за задержек рейсов в Москву и Петербург. Россиянам, как передавало агентство, предложили сдать покупки в дьюти-фри, перепройти паспортный контроль и получить багаж обратно. Получив багаж, туристы проследовали в автобусы. Там, как передает корреспондент РИА Новости, им сообщили о месте проживания. Всем туристам, находящимся в автобусе, предложили один и тот же отель. Ранее россиянам предложили билеты для вылета в Россию на рейсы с полудня и до вечера среды. В авиакомпании Turkish Airlines РИА Новости сообщали, что задержки рейсов связаны с "операционными изменениями", на некоторых маршрутах запланированы замещающие рейсы.

