Часть россиян, не вылетевших из Антальи, заселили в отель

2025-10-08
АНТАЛЬЯ (Турция), 8 окт - ПРАЙМ. Часть российских туристов, которые не смогли вылететь из Антальи из-за задержки рейсов, заселили в отель, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее, как сообщало агентство, сотни россиян не смогли вылететь из Антальи в Москву и Петербург. Туристам предложили сдать покупки в дьюти-фри, перепройти паспортный контроль и получить багаж обратно. Россиянам были предложены билеты на рейсы в среду после полудня и отель для ночевки.
В настоящее время, как передает корреспондент РИА Новости, часть россиян уже заселена в отель в Анталье.
В авиакомпании Turkish Airlines агентству сообщали, что задержки рейсов связаны с "операционными изменениями", на некоторых маршрутах запланированы замещающие рейсы.
