Часть россиян, застрявших в Анталье, доставили в аэропорт - 08.10.2025, ПРАЙМ
Часть россиян, застрявших в Анталье, доставили в аэропорт
Часть россиян, застрявших в Анталье, доставили в аэропорт - 08.10.2025, ПРАЙМ
Часть россиян, застрявших в Анталье, доставили в аэропорт
Часть туристов из России, которые во вторник не смогли вылететь из Антальи из-за задержек рейсов, доставили в аэропорт для вылета, передает корреспондент РИА... | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T10:31+0300
2025-10-08T10:31+0300
туризм
бизнес
россия
анталья
москва
петербург
turkish airlines
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/83399/25/833992561_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_55df577e562ef05d69835057d05c308e.jpg
АНТАЛЬЯ (Турция), 8 окт - ПРАЙМ. Часть туристов из России, которые во вторник не смогли вылететь из Антальи из-за задержек рейсов, доставили в аэропорт для вылета, передает корреспондент РИА Новости. Ранее, как сообщало агентство, сотни россиян не смогли вылететь из Антальи в Москву и Петербург. Туристам предложили сдать покупки в дьюти-фри, перепройти паспортный контроль и получить багаж обратно. Россиян заселили в отель и накормили. После ночевки их доставили в аэропорт для вылета в РФ. В настоящий момент, как передает корреспондент РИА Новости, туристы ожидают начала регистрации. В авиакомпании Turkish Airlines агентству сообщали, что задержки рейсов связаны с "операционными изменениями", на некоторых маршрутах запланированы замещающие рейсы.
анталья
москва
петербург
туризм, бизнес, россия, анталья, москва, петербург, turkish airlines, в мире
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Анталья, МОСКВА, Петербург, Turkish Airlines, В мире
10:31 08.10.2025
 
Часть россиян, застрявших в Анталье, доставили в аэропорт

Часть россиян, застрявших в Анталье из-за задержек рейсов, доставили в аэропорт

© РИА Новости . Мустафа Далпальта | Перейти в медиабанкТуристы из России в аэропорту в Анталье
Туристы из России в аэропорту в Анталье - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2025
Туристы из России в аэропорту в Анталье . Архивное фото
© РИА Новости . Мустафа Далпальта
АНТАЛЬЯ (Турция), 8 окт - ПРАЙМ. Часть туристов из России, которые во вторник не смогли вылететь из Антальи из-за задержек рейсов, доставили в аэропорт для вылета, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее, как сообщало агентство, сотни россиян не смогли вылететь из Антальи в Москву и Петербург. Туристам предложили сдать покупки в дьюти-фри, перепройти паспортный контроль и получить багаж обратно.
Россиян заселили в отель и накормили. После ночевки их доставили в аэропорт для вылета в РФ.
В настоящий момент, как передает корреспондент РИА Новости, туристы ожидают начала регистрации.
В авиакомпании Turkish Airlines агентству сообщали, что задержки рейсов связаны с "операционными изменениями", на некоторых маршрутах запланированы замещающие рейсы.
ТуризмБизнесРОССИЯАнтальяМОСКВАПетербургTurkish AirlinesВ мире
 
 
