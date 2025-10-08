https://1prime.ru/20251008/antalya-863277308.html

Часть россиян, застрявших в Анталье, доставили в аэропорт

Часть россиян, застрявших в Анталье, доставили в аэропорт - 08.10.2025, ПРАЙМ

Часть россиян, застрявших в Анталье, доставили в аэропорт

08.10.2025

АНТАЛЬЯ (Турция), 8 окт - ПРАЙМ. Часть туристов из России, которые во вторник не смогли вылететь из Антальи из-за задержек рейсов, доставили в аэропорт для вылета, передает корреспондент РИА Новости. Ранее, как сообщало агентство, сотни россиян не смогли вылететь из Антальи в Москву и Петербург. Туристам предложили сдать покупки в дьюти-фри, перепройти паспортный контроль и получить багаж обратно. Россиян заселили в отель и накормили. После ночевки их доставили в аэропорт для вылета в РФ. В настоящий момент, как передает корреспондент РИА Новости, туристы ожидают начала регистрации. В авиакомпании Turkish Airlines агентству сообщали, что задержки рейсов связаны с "операционными изменениями", на некоторых маршрутах запланированы замещающие рейсы.

