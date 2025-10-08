https://1prime.ru/20251008/aviakompaniya-863306015.html
Турецкая Southwind Airlines будет летать в Москву два раза в неделю
Турецкая Southwind Airlines будет летать в Москву два раза в неделю - 08.10.2025, ПРАЙМ
Турецкая Southwind Airlines будет летать в Москву два раза в неделю
Турецкая авиакомпания Southwind Airlines начнет выполнять рейсы из московского "Жуковского" в Стамбул с 20 ноября дважды в неделю, сообщила авиагавань. | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T22:05+0300
2025-10-08T22:05+0300
2025-10-08T22:05+0300
экономика
бизнес
стамбул
southwind airlines
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861146933_0:99:3071:1826_1920x0_80_0_0_bac0918144e0a02fc354ade155892d64.jpg
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Турецкая авиакомпания Southwind Airlines начнет выполнять рейсы из московского "Жуковского" в Стамбул с 20 ноября дважды в неделю, сообщила авиагавань. "Друзья, рады сообщить вам о запуске программы полетов по маршруту "Жуковский" - Стамбул. Полеты по этому направлению с 20 ноября до 26 марта будет осуществлять наш партнер - авиакомпания Southwind Airlines", - говорится в сообщении аэропорта. Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям - на лайнерах Boeing 737-800.
https://1prime.ru/20250926/aeroflot-862849823.html
стамбул
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861146933_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_78693bffb9f71bacdb7df9b1c938e7b7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, стамбул, southwind airlines
Экономика, Бизнес, Стамбул, Southwind Airlines
Турецкая Southwind Airlines будет летать в Москву два раза в неделю
Турецкая Southwind Airlines начнет выполнять рейсы из Москвы в Стамбул с 20 ноября