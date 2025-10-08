https://1prime.ru/20251008/aviakompaniya-863306015.html

Турецкая Southwind Airlines будет летать в Москву два раза в неделю

экономика

бизнес

стамбул

southwind airlines

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Турецкая авиакомпания Southwind Airlines начнет выполнять рейсы из московского "Жуковского" в Стамбул с 20 ноября дважды в неделю, сообщила авиагавань. "Друзья, рады сообщить вам о запуске программы полетов по маршруту "Жуковский" - Стамбул. Полеты по этому направлению с 20 ноября до 26 марта будет осуществлять наш партнер - авиакомпания Southwind Airlines", - говорится в сообщении аэропорта. Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям - на лайнерах Boeing 737-800.

бизнес, стамбул, southwind airlines