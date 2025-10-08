Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Turkish Airlines назвала причину задержки рейсов - 08.10.2025
Turkish Airlines назвала причину задержки рейсов
2025-10-08T10:26+0300
2025-10-08T10:26+0300
бизнес
туризм
россия
москва
санкт-петербург
turkish airlines
АНКАРА, 8 окт – ПРАЙМ. Причиной задержки рейсов из Антальи в российские города во вторник стали операционные изменения — перенос дат и времени вылетов, в ближайшее время рейсы будут выполнены, сообщили РИА Новости на "горячей линии" авиакомпании Turkish Airlines. Часть российских туристов, которые накануне не смогли вылететь из Антальи из-за задержек, уже доставили в аэропорт для отправки, передает корреспондент РИА Новости. Ранее сообщалось, что сотни россиян не смогли вылететь в Москву и Санкт-Петербург. Пассажирам предложили сдать покупки из duty free, вновь пройти паспортный контроль и получить багаж обратно. "Операционные изменения — это корректировка дат и времени рейсов. Именно они стали причиной задержки, однако пассажиры были заранее уведомлены. Сегодня (в среду – ред.), в ближайшее время рейсы будут выполнены", — пояснила представитель авиакомпании по телефону в ответ на запрос агентства, не назвав при этом конкретные причины операционных изменений. Ряд турецких СМИ сообщали о предупреждениях метеорологов о резких изменениях погодных условиях ночью во вторник. В настоящее время, по данным корреспондента РИА Новости, туристы ожидают начала регистрации. В Turkish Airlines уточняли, что на ряде направлений введены замещающие рейсы.
бизнес, туризм, россия, москва, санкт-петербург, turkish airlines
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Turkish Airlines
10:26 08.10.2025
 
Turkish Airlines назвала причину задержки рейсов

АНКАРА, 8 окт – ПРАЙМ. Причиной задержки рейсов из Антальи в российские города во вторник стали операционные изменения — перенос дат и времени вылетов, в ближайшее время рейсы будут выполнены, сообщили РИА Новости на "горячей линии" авиакомпании Turkish Airlines.
Часть российских туристов, которые накануне не смогли вылететь из Антальи из-за задержек, уже доставили в аэропорт для отправки, передает корреспондент РИА Новости. Ранее сообщалось, что сотни россиян не смогли вылететь в Москву и Санкт-Петербург. Пассажирам предложили сдать покупки из duty free, вновь пройти паспортный контроль и получить багаж обратно.
"Операционные изменения — это корректировка дат и времени рейсов. Именно они стали причиной задержки, однако пассажиры были заранее уведомлены. Сегодня (в среду – ред.), в ближайшее время рейсы будут выполнены", — пояснила представитель авиакомпании по телефону в ответ на запрос агентства, не назвав при этом конкретные причины операционных изменений.
Ряд турецких СМИ сообщали о предупреждениях метеорологов о резких изменениях погодных условиях ночью во вторник.
В настоящее время, по данным корреспондента РИА Новости, туристы ожидают начала регистрации. В Turkish Airlines уточняли, что на ряде направлений введены замещающие рейсы.
В аэропорту "Внуково" задержали более 200 единиц багажа
10:25
 
БизнесТуризмРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГTurkish Airlines
 
 
