Turkish Airlines назвала причину задержки рейсов

АНКАРА, 8 окт – ПРАЙМ. Причиной задержки рейсов из Антальи в российские города во вторник стали операционные изменения — перенос дат и времени вылетов, в ближайшее время рейсы будут выполнены, сообщили РИА Новости на "горячей линии" авиакомпании Turkish Airlines. Часть российских туристов, которые накануне не смогли вылететь из Антальи из-за задержек, уже доставили в аэропорт для отправки, передает корреспондент РИА Новости. Ранее сообщалось, что сотни россиян не смогли вылететь в Москву и Санкт-Петербург. Пассажирам предложили сдать покупки из duty free, вновь пройти паспортный контроль и получить багаж обратно. "Операционные изменения — это корректировка дат и времени рейсов. Именно они стали причиной задержки, однако пассажиры были заранее уведомлены. Сегодня (в среду – ред.), в ближайшее время рейсы будут выполнены", — пояснила представитель авиакомпании по телефону в ответ на запрос агентства, не назвав при этом конкретные причины операционных изменений. Ряд турецких СМИ сообщали о предупреждениях метеорологов о резких изменениях погодных условиях ночью во вторник. В настоящее время, по данным корреспондента РИА Новости, туристы ожидают начала регистрации. В Turkish Airlines уточняли, что на ряде направлений введены замещающие рейсы.
