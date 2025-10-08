Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов сообщил о сокращении финансирования льготного автокредитования
Алиханов сообщил о сокращении финансирования льготного автокредитования
Алиханов сообщил о сокращении финансирования льготного автокредитования - 08.10.2025, ПРАЙМ
Алиханов сообщил о сокращении финансирования льготного автокредитования
Проект федерального бюджета предусматривает сокращение финансирования программ льготного автокредитования и автолизинга на 2026 год по сравнению с увеличенными... | 08.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Проект федерального бюджета предусматривает сокращение финансирования программ льготного автокредитования и автолизинга на 2026 год по сравнению с увеличенными объемами этого года: на льготные автокредиты пока предусмотрено 20 миллиардов рублей, на лизинг - около 17 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. В январе Минпромторг сообщал, что федеральный бюджет на 2025 год предусматривает финансирование программы льготного автокредитования в объеме свыше 36 миллиардов рублей, а льготного автолизинга - 27 миллиардов. Помимо этого, в августе Алиханов сообщал о планах министерства в августе-сентябре 2025 года выделить дополнительно 10 миллиардов рублей на льготное автокредитование из собственных средств. "Мы в этом году увеличивали объем средств по сравнению с 2024 годом. Поэтому относительно увеличенного объема в первичной редакции законопроекта на 2026 год есть некоторое снижение - исходя из текущих бюджетных возможностей. Пока что порядка 17 миллиардов рублей предусмотрено на льготный лизинг и 20 миллиардов рублей - на льготное автокредитование", - сказал министр. "Однако ко второму чтению мы уже будем готовы представить поправки, подразумевающие увеличение бюджетного финансирования на эти инструменты", - добавил он. Программа льготного автокредитования предусматривает скидку от стоимости электромобиля в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей, от стоимости автомобиля с ДВС - 20%, а для жителей Дальневосточного федерального округа - 25%. Программа действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, инвалидов, а также распространяется на семьи с детьми, приобретающие автомобиль в регионах ДФО. В мае Минпромторг расширил ее подпрограммой "Семейный автомобиль". Дополнительно к уже действующим категориям граждан с 13 мая текущего года приобрести отечественный автомобиль на более выгодных условиях со скидкой в 10% могут семьи по всей России, имеющие двух и более детей. Также предусмотрены особые условия на приобретение автомобилей с ручным управлением – скидка на такие транспортные средства для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, составляет 40%.
рф
Алиханов сообщил о сокращении финансирования льготного автокредитования

Алиханов: финансирование льготного автокредитования в 2026 году снизится до 20 млрд рублей

Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Алиханов рассказал, от чего зависит восстановление российского авторынка
17 сентября, 18:23
 
Экономика Бизнес Финансы РФ Антон Алиханов Минпромторг
 
 
